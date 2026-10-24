Coach zal moeten nadenken: Lukebakio zorgt voor opvallende discussie

Dodi Lukebakio heeft in Portugal van zich laten horen. De Rode Duivel moest donderdagavond wachten op zijn kans bij Benfica, maar had tegen Omonia Nicosia amper tijd nodig om zich te onderscheiden. Eén indrukwekkende actie volstond voor een assist en een hoge beoordeling in de Portugese pers.

Benfica won de uitwedstrijd op Cyprus met 1-4. De thuisploeg had de Portugezen voor rust nog op 1-1 gehouden, maar na de pauze sloegen Vangelis Pavlidis en Fredrik Aursnes toe. Toen Lukebakio in de 83e minuut Andreas Schjelderup verving, stond de zege bijna vast.

De Belg maakte er zijn moment van. Na een hoekschop voor Omonia veroverde hij de bal op eigen helft. Lukebakio versnelde, liet twee tegenstanders achter zich en trok richting strafschopgebied. Daar koos hij niet voor een schot, maar legde hij de bal breed voor Gianluca Prestianni. De Argentijn hoefde maar binnen te tikken.

Opvallend oordeel in Portugal

De actie maakte indruk bij A Bola. De Portugese sportkrant gaf Lukebakio een 7 op 10, ondanks zijn korte speeltijd. Volgens de krant verdiende hij dat cijfer door zijn rush en zijn beslissing om de beter geplaatste Prestianni te bedienen. Daarmee behoorde hij tot de best beoordeelde Benfica-spelers van de avond.

Dat positieve rapport staat in contrast met de plaats die Lukebakio in de plannen van trainer Marco Silva lijkt in te nemen. In een opiniestuk bij A Bola schrijft journalist Nuno Travassos dat de Rode Duivel niet bovenaan de rangorde staat. Volgens de journalist speelt zijn beperktere inzet zonder bal en zijn minder grote geschiktheid voor een rol centraal op het veld daarbij mee.





Concurrenten overtuigen evenmin

Travassos wijst overigens ook naar de concurrentie. Rafa Silva en Schjelderup maakten tegen Omonia geen indruk, terwijl Lukebakio met zijn invalbeurt meteen een doelpunt voorbereidde. Dat roept volgens de analyse vragen op over de keuzes op de flanken.

De situatie is niet zwart-wit. Lukebakio stond vorige week tegen Celtic nog aan de aftrap en maakte eerder in de Europa League al een doelpunt tegen AC Milan. Hij krijgt dus kansen, maar moet zich in een brede en wisselende aanvallende bezetting blijven bewijzen.

Benfica staat na drie Europese wedstrijden op negen punten. Voor Lukebakio bracht de trip naar Cyprus een overtuigend visitekaartje. Of die ene actie voldoende is om bij de volgende wedstrijd meer minuten af te dwingen, moet blijken uit de keuzes van Silva. Maandagavond gaat de club uit Lissabon op bezoek bij Santa Clara. Een tripje naar de Azoren dus voor Lukebakio.