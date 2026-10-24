Daan Heymans (KRC Genk) spreekt rake woorden na de moeilijke maanden

Daan Heymans mag opnieuw spelen bij KRC Genk. En dat doet de spelmaker zichtbaar deugd. Het verschil met de moeilijke maanden die hij achter de rug heeft lijkt op die manier meteen enorm groot. Zelf is hij ook niet te beroerd om dat toe te geven.

"Het is sowieso een heel verschil. Hoe je het ook draait of keert, niet spelen speelt altijd op je gemoed. Je hebt dat niet altijd zelf door, maar de mensen in je omgeving merken het op", aldus Daan Heymans in gesprek met Het Laatste Nieuws over de zaak.

Daan Heymans spreekt over de moeilijke maanden bij KRC Genk

"Mijn vriendin durft op zulke momenten wel eens te vragen of er iets scheelt. Gewoon omdat je stiller bent. Ik probeerde er positief onder te blijven, want ik wil het niet groter maken dan het is. Je zit op de bank, meer is het niet."

Het is opmerkelijk: vorig jaar sprak Heymans nog met de spelers die op de bank zaten om hen uit te leggen dat ze moesten blijven werken en dat er meer mensen op de bank zitten dan in de basis staan - en nu zat hij in hetzelfde schuitje plots.

Moeilijke voorbereiding voor Daan Heymans?

Het heeft ook voor wat relativeringsvermogen gezorgd, al is het niet altijd even makkelijk: "Ik heb het altijd in mijn hoofd gehouden: er zijn veel ergere dingen dan niet spelen. Maar het is nu eenmaal zo dat je als profvoetballer een hele week traint om er in het weekend te staan."

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Vorig jaar was Heymans nog goed voor zestien doelpunten, maar hij was niet te beroerd om toe te geven dat zijn voorbereiding niet goed genoeg was. En dus was het misschien niet eens zo onlogisch dat hij in het begin van het seizoen vaker dan hem lief was de bank zag ...