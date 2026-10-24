Drama van formaat voor OH Leuven: in extremis loopt het helemaal fout tegen Lommel

OH Leuven leek tegen Lommel SK op weg naar een knappe comeback en drie belangrijke punten. De Leuvenaars draaiden een achterstand na rust helemaal om, maar kregen in de allerlaatste seconden alsnog het deksel op de neus. Jason van Duiven bezorgde Lommel diep in de blessuretijd nog een 2-2-gelijkspel.

Lommel nam de wedstrijd aanvankelijk in handen en had het meeste balbezit. OH Leuven probeerde vooral via snelle aanvallen gevaarlijk te worden, maar moest na 35 minuten toch een tegendoelpunt slikken. Stredair Appuah werd door Konadu knap diep gestuurd en werkte beheerst af in de verste hoek. De thuisploeg reageerde nog voor de rust met enkele goede mogelijkheden. Vooral Davis Opoku kwam dicht bij de gelijkmaker, maar zijn knappe poging spatte uiteen op de paal.

OH Leuven draait achterstand helemaal om

Na de pauze bracht OH Leuven Emmanuel Addai tussen de lijnen en die wissel zou een belangrijke rol spelen. Eerst moest doelman Pieklak nog tussenbeide komen op een afstandsschot van de invaller. In de 65e minuut viel de verdiende gelijkmaker uiteindelijk toch. William Balikwisha verlengde een diepe bal subtiel tot bij Robin Mirisola, die de 1-1 voorbij de doelman schoof.

Amper twee minuten later ontplofte het stadion opnieuw. Davis Opoku vond Addai, die met een knappe beweging de bal nog in doel wist te werken. De invaller vierde zo zijn eerste minuten in de Jupiler Pro League meteen met een doelpunt. OH Leuven had de wedstrijd in nauwelijks twee minuten volledig op zijn kop gezet.

Ongelooflijke ontknoping in blessuretijd

De thuisploeg kreeg daarna verschillende kansen om de wedstrijd definitief te beslissen. Balikwisha kopte van dichtbij over en de ingevallen Kyan Vaesen zag zijn poging gestopt worden door Pieklak. Even later dacht Vaesen alsnog de 3-1 te hebben gemaakt, maar zijn doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. De VAR bevestigde die beslissing.



Die gemiste kansen zouden OH Leuven uiteindelijk bijzonder zuur opbreken. Terwijl de drie punten binnen leken, sloeg Lommel in de 96e minuut alsnog toe. Jason van Duiven maakte er op de valreep 2-2 van en bezorgde de bezoekers een onverwacht punt. OH Leuven bleef verbijsterd achter na een wedstrijd die het helemaal naar zich toe had getrokken, maar toch niet wist te winnen.