Duikt hij straks ook in België op? Roberto Martinez heeft opvallende nieuwe job beet

Roberto Martinez zit zonder club sinds zijn vertrek bij de Portugese nationale ploeg, maar de voormalige bondscoach van de Rode Duivels blijft actief in het voetbal. Hij werkt tegenwoordig als technisch waarnemer voor de UEFA.

Roberto Martinez was woensdagavond aanwezig in Como, waar de ploeg van Cesc Fabregas uitpakte tegen Manchester United. De Spanjaard zat er niet om de positie van Michael Carrick bij de Red Devils over te nemen, al zou dat voer voor speculatie zijn. Martinez volgde de wedstrijd in opdracht van de UEFA.

Roberto Martínez no Manchester United era extremamente engraçado... 😭 https://t.co/NJrHfOk9RR — Goncalodias17 (@goncalo_diass17) October 22, 2026

Martinez analyseert Champions League-wedstrijden voor UEFA

De ex-bondscoach van de Rode Duivels is aan de slag als technisch waarnemer. In zijn eerste langere periode zonder club of nationale ploeg sinds de start van zijn trainerscarrière levert de 53-jarige Spanjaard tactische analyses voor de UEFA-website.

In Como draaide zijn analyse rond Nico Paz. De Argentijn was met twee doelpunten en een assist de grote man bij de thuisploeg. Martinez stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken: "Dit is materiaal voor een ster. Hij deed me denken aan Maradona, aan dat type speler dat een volledige ploeg op zijn schouders neemt."

Roberto Martinez ziet kwaliteiten van een topper in Nico Paz

De Spanjaard ging ook dieper in op de twee treffers van Paz. "Ik hou van de klinische baltoets van Nico. Hij is een uitzonderlijke voetballer, met een uitstekend evenwicht, die graag de controle over de bal heeft. Bij zijn eerste doelpunt zag je meteen wat hij van plan was. Hij zag de ruimte die er lag en de afwerking was perfect."





Ook bij zijn tweede treffer maakte Paz indruk op Martinez. "Hij legde bijna 25 meter af met de bal aan de voet, kwam voor doel en scoorde. Hij was meedogenloos efficiënt", besloot de voormalig bondscoach. Mogelijk duikt Martinez binnenkort ook weer in België op, bijvoorbeeld voor een Champions League-duel van Club Brugge.