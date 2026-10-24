Ferm statement van KRC Genk in Beker: “Hij straalt iets uit”

KRC Genk wist zich in de Beker van België naar de achtste finales te hijsen. Opmerkelijk was dat er bij de Limburgers maar één wissel was: enkel de doelman werd gewisseld in vergelijking met de wedstrijd in de competitie. Een duidelijk statement van Genk, of misschien zelfs twee statements voor de prijs van één.

Tobe Leysen was de enige nieuwkomer in de Beker van België bij KRC Genk. Verder waren het de tien starters van tegen Kortrijk. “Het maakt duidelijk dat de Beker van België belangrijk is voor Genk en dat Jess Thorup iets wil neerzetten en standvastigheid in de ploeg wil krijgen”, aldus Marnik Geukens in FC Limburg.

Discussie binnen KRC Genk over roteren of niet roteren

“Ze hebben er bij Genk over gediscussieerd, want ze wilden ook spelers scherp krijgen en minuten geven. Toch kozen ze voor dezelfde elf uiteindelijk, behalve de keeper. Tobe Leysen moest eens gespeeld hebben, zeker na de interlands voor Brughmans.”

Om vervolgens ook met veel lof te komen voor de doelman in kwestie: “Leysen is een eersteklasse-keeper, hij heeft zijn ervaring bij OH Leuven, het is niet een jonge gast die je voor de leeuwen gooit. Hij is dit soort wedstrijden gewoon en dat zie je ook aan hem. Hij straalt iets uit.”

KRC Genk heeft een plan met Tobe Leysen

“Leysen zou wel eens de bekerkeeper kunnen worden, want Thorup wist dat hij iets kon en hij wil het gewoon nog eens zien. Of het vreemd is dat hij nu tweede keeper is? Ik denk dat er echt wel plannen zijn met hem, zeker omdat Brughmans na dit jaar zal vertrekken naar de Premier League.”

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“Leysen is zelf ook heel graag in Genk, dat is voor hem een soort zekerheid die hij verkoos boven een onzeker buitenlands avontuur. Hij was niet op dat punt dat hij bij elke club zeker zou spelen als eerste doelman. Misschien na een paar jaartjes Genk dat het wel zo zal zijn, of misschien wordt hij jarenlang de vaste eerste doelman van Genk.”