Franky Van der Elst houdt zich niet in over JPL-coach

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Franky Van der Elst houdt zich niet in over JPL-coach
Foto: © photonews
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Westerlo-trainer Issame Charaï werd verkozen tot Trainer van de Maand september. Hij zorgde voor heel wat knappe overwinningen in de maand september bij Westerlo. Op die manier heeft hij zijn team opnieuw helemaal op de rails gezet.

Westerlo begon bijzonder moeizaam aan het seizoen. Na vier wedstrijden stond de teller op amper één punt. De 4-0-nederlaag bij Lommel was het dieptepunt, waarna Charaï zich zelfs verontschuldigde bij de supporters.

KVC Westerlo is echt goed bezig

Sindsdien is het verhaal helemaal veranderd. Westerlo won met 0-4 bij KV Mechelen, versloeg Standard met 4-2 en pakte ook de volle buit op bezoek bij STVV. Twee weken geleden volgde bovendien een overtuigende 5-1-zege tegen Antwerp.

De Kemphanen verzamelden zo 13 punten op hun laatste 15 in de competitie. Daarmee klommen ze naar de zesde plaats. Meer dan reden genoeg om uitgeroepen te worden tot coach van de maand september. En dat was niet meer dan logisch.

Analisten zien dat Charaï heel goed bezig is

"Het is simpel: Charaï is een goede traine. Die nieuwe jongens komen van overal en je moet proberen om iedereen betrokken te krijgen in je verhaal. En omdat Charaï een duidelijk beeld heeft van hoe hij wil spelen én een warme persoonlijkheid heeft, slaagt hij daar ook in."

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Volgens Van der Elst is Charaï een evenwichtige gast: "Hij is iemand die zichzelf niet verliest in die druk en die mentaal sterk genoeg is om dan niet plots rare dingen te beginnen doen. Hij laat uitschijnen dat hij alles onder controle heeft en houdt vast aan zijn principes. Dat kan ik wel appreciëren", is hij duidelijk in FOXPOP.

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