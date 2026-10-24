Gemiste transfer naar Club Brugge liet sporen na: Sternberg spreekt openlijk: "Maakte me verdrietig"

Noah Adedeji-Sternberg beleefde afgelopen zomer een transferperiode die helemaal anders uitdraaide dan gehoopt. De flankaanvaller van KRC Genk had een persoonlijk akkoord met Club Brugge, waar hij de opvolger van Christos Tzolis kon worden. Genk, dat niet betrokken was bij de onderhandelingen, stak daar echter een stokje voor.

De 21-jarige flankspeler geeft toe dat die periode zwaar woog. “Dit verhaal laat me met gemengde gevoelens achter. De fans hebben me uitgefloten en ik kan hen begrijpen, maar eigenlijk heeft de hele situatie me gewoon vermoeid”, vertelt hij bij Sur le Grill van RTBF.

"Ik wilde gewoon voetballen"

Vooral het feit dat hij niet meer kon spelen, zat hem dwars. “Ik wilde gewoon voetballen, maar ik kreeg die mogelijkheid niet. Ik kon me niet met de bal uitdrukken en niet op het veld antwoorden op wat mensen over me dachten. Dat maakte me verdrietig.” Adedeji-Sternberg begrijpt dus dat de supporters vragen hadden bij zijn houding, maar benadrukt dat hij vooral opnieuw minuten wilde maken.

Intussen heeft de flankspeler naar eigen zeggen de bladzijde omgedraaid. Hij is opnieuw belangrijk bij Genk en voelt dat het vertrouwen langs beide kanten terug is. “Ik heb uit die episode geleerd. Vandaag ben ik blij dat de club en de supporters me hun vertrouwen hebben teruggegeven. Ik merk dat de band intact is gebleven en dat er niets gebroken is.”

"Als je hogerop kunt, moet je die stap overwegen"

Toch sluit Adedeji-Sternberg niet uit dat hij in de toekomst opnieuw een stap hogerop zet. “Als je op een niveau één of twee hoger kunt gaan spelen, zie ik niet in waarom je die stap zou weigeren. Als er aanbiedingen komen, zal ik luisteren. Dat is normaal.”



Hij benadrukt wel dat zulke zaken vooral voor zijn makelaar en ouders zijn, terwijl hij zelf op het voetbal wil focussen. “Mijn enige gedachte is om alles te geven voor deze mooie club”, klinkt het.