Gemiste transfer naar Club Brugge liet sporen na: Sternberg spreekt openlijk: "Maakte me verdrietig"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Gemiste transfer naar Club Brugge liet sporen na: Sternberg spreekt openlijk: "Maakte me verdrietig"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Noah Adedeji-Sternberg beleefde afgelopen zomer een transferperiode die helemaal anders uitdraaide dan gehoopt. De flankaanvaller van KRC Genk had een persoonlijk akkoord met Club Brugge, waar hij de opvolger van Christos Tzolis kon worden. Genk, dat niet betrokken was bij de onderhandelingen, stak daar echter een stokje voor.

De 21-jarige flankspeler geeft toe dat die periode zwaar woog. “Dit verhaal laat me met gemengde gevoelens achter. De fans hebben me uitgefloten en ik kan hen begrijpen, maar eigenlijk heeft de hele situatie me gewoon vermoeid”, vertelt hij bij Sur le Grill van RTBF. 

"Ik wilde gewoon voetballen"

Vooral het feit dat hij niet meer kon spelen, zat hem dwars. “Ik wilde gewoon voetballen, maar ik kreeg die mogelijkheid niet. Ik kon me niet met de bal uitdrukken en niet op het veld antwoorden op wat mensen over me dachten. Dat maakte me verdrietig.” Adedeji-Sternberg begrijpt dus dat de supporters vragen hadden bij zijn houding, maar benadrukt dat hij vooral opnieuw minuten wilde maken.

Intussen heeft de flankspeler naar eigen zeggen de bladzijde omgedraaid. Hij is opnieuw belangrijk bij Genk en voelt dat het vertrouwen langs beide kanten terug is. “Ik heb uit die episode geleerd. Vandaag ben ik blij dat de club en de supporters me hun vertrouwen hebben teruggegeven. Ik merk dat de band intact is gebleven en dat er niets gebroken is.”

"Als je hogerop kunt, moet je die stap overwegen"

Toch sluit Adedeji-Sternberg niet uit dat hij in de toekomst opnieuw een stap hogerop zet. “Als je op een niveau één of twee hoger kunt gaan spelen, zie ik niet in waarom je die stap zou weigeren. Als er aanbiedingen komen, zal ik luisteren. Dat is normaal.”


Hij benadrukt wel dat zulke zaken vooral voor zijn makelaar en ouders zijn, terwijl hij zelf op het voetbal wil focussen. “Mijn enige gedachte is om alles te geven voor deze mooie club”, klinkt het.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk
Noah Adedeji-Sternberg

Meer nieuws

Opvallende middag in Challenger Pro League levert twee heel verschillende verhalen op

Opvallende middag in Challenger Pro League levert twee heel verschillende verhalen op

19:15
Opvallend: Vorig seizoen nog bij Zulte Waregem, nu traint hij plots bij CPL-club

Opvallend: Vorig seizoen nog bij Zulte Waregem, nu traint hij plots bij CPL-club

22:30
OFFICIEEL: Nicky Hayen ontslagen bij Burnley, dit is de reden

OFFICIEEL: Nicky Hayen ontslagen bij Burnley, dit is de reden

21:06
1
Absolute waanzin in Westerlo-Beveren: niemand gelooft wat er nog gebeurt

Absolute waanzin in Westerlo-Beveren: niemand gelooft wat er nog gebeurt

23:01
1
La Louvière haalt stevig uit en bezorgt Zulte Waregem flinke kater

La Louvière haalt stevig uit en bezorgt Zulte Waregem flinke kater

22:43
Thorup heeft duidelijke boodschap voor Genk-fans richting Standard

Thorup heeft duidelijke boodschap voor Genk-fans richting Standard

20:30
Vincent Kompany krijgt bijzonder bezoek in ziekenhuis: opvallend gebaar bij Bayern München

Vincent Kompany krijgt bijzonder bezoek in ziekenhuis: opvallend gebaar bij Bayern München

22:00
Coach van Rode Duivel haalt fors uit: "Ik voel me bedrogen, dit team heeft niet het niveau"

Coach van Rode Duivel haalt fors uit: "Ik voel me bedrogen, dit team heeft niet het niveau"

21:45
Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga

Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga

21:30
5
Drama van formaat voor OH Leuven: in extremis loopt het helemaal fout tegen Lommel

Drama van formaat voor OH Leuven: in extremis loopt het helemaal fout tegen Lommel

20:17
4
🎥 Van mijlpaal naar mokerslag: Penders beleeft pijnlijk basisdebuut bij Chelsea

🎥 Van mijlpaal naar mokerslag: Penders beleeft pijnlijk basisdebuut bij Chelsea

20:58
1
De Bruyne krijgt opvallende rol en Napoli beleeft knotsgekke avond tegen Roma

De Bruyne krijgt opvallende rol en Napoli beleeft knotsgekke avond tegen Roma

20:50
KAA Gent ziet gewaardeerde trainer vertrekken: achter beslissing schuilt meer

KAA Gent ziet gewaardeerde trainer vertrekken: achter beslissing schuilt meer

20:00
Compper ziet Antwerp door de druk breken: "Als je jezelf niet onder druk zet, zit je niet in de juiste sector" Reactie

Compper ziet Antwerp door de druk breken: "Als je jezelf niet onder druk zet, zit je niet in de juiste sector"

18:58
1
Maxim De Cuyper verklaart succes, ex-Anderlecht-speler heeft er groot aandeel in: "Zijn idee"

Maxim De Cuyper verklaart succes, ex-Anderlecht-speler heeft er groot aandeel in: "Zijn idee"

18:10
Voor deze jongen wordt Genk-Standard een bijzondere wedstrijd: hoe Genk vist in Luikse talentenvijver

Voor deze jongen wordt Genk-Standard een bijzondere wedstrijd: hoe Genk vist in Luikse talentenvijver

17:00
Nieuwe domper voor Zeno Debast: trainer Sporting bevestigt slecht nieuws

Nieuwe domper voor Zeno Debast: trainer Sporting bevestigt slecht nieuws

19:45
Senne Lammens doorbreekt stilte over crisis bij Manchester United

Senne Lammens doorbreekt stilte over crisis bij Manchester United

19:30
Bayern krijgt kritiek na ziekenhuisopname Kompany: "Er is iets verloren gegaan in onze samenleving"

Bayern krijgt kritiek na ziekenhuisopname Kompany: "Er is iets verloren gegaan in onze samenleving"

19:00
KV Mechelen-spelers ontsnappen aan... Aziatische hoornaars

KV Mechelen-spelers ontsnappen aan... Aziatische hoornaars

18:25
Bosuil weet weer wat winnen is! Antwerp pakt tegen Charleroi eerste competitieoverwinning sinds augustus

Bosuil weet weer wat winnen is! Antwerp pakt tegen Charleroi eerste competitieoverwinning sinds augustus

17:54
Geweldig initiatief: Duitse topclub geeft fans beloning om... GSM niet te gebruiken

Geweldig initiatief: Duitse topclub geeft fans beloning om... GSM niet te gebruiken

18:40
1
Eén keer Rode Duivel, maar hij droomt er nog steeds van: "Ik weet dat de kans klein is"

Eén keer Rode Duivel, maar hij droomt er nog steeds van: "Ik weet dat de kans klein is"

17:40
Carrick houdt bijzonder emotioneel betoog bij Manchester United: “Ik zal dit niet laten gebeuren”

Carrick houdt bijzonder emotioneel betoog bij Manchester United: “Ik zal dit niet laten gebeuren”

17:20
Olivier Deschacht haalt uit naar Turkije en pleit voor terugkeer van Romelu Lukaku

Olivier Deschacht haalt uit naar Turkije en pleit voor terugkeer van Romelu Lukaku

16:40
Voormalig Club Brugge-sportief directeur kreeg bakken kritiek, maar Feyenoord-baas onthult nu detail

Voormalig Club Brugge-sportief directeur kreeg bakken kritiek, maar Feyenoord-baas onthult nu detail

14:00
Hij leek afgelopen zomer te vertrekken, maar Rode Duivel verrast nu

Hij leek afgelopen zomer te vertrekken, maar Rode Duivel verrast nu

16:00
Christian Benteke over zijn nieuwe leven: "Ik kende het niveau van de competitie niet"

Christian Benteke over zijn nieuwe leven: "Ik kende het niveau van de competitie niet"

15:40
Werd Daan Heymans onlangs door andere Belgische topclub het hof gemaakt?

Werd Daan Heymans onlangs door andere Belgische topclub het hof gemaakt?

12:40
Aston Villa deelt Manchester City een stevige tik uit: Doku kan nederlaag niet voorkomen

Aston Villa deelt Manchester City een stevige tik uit: Doku kan nederlaag niet voorkomen

15:28
1
Mourinho zet Barcelona op een voetstuk en haalt uit naar Barça-speler voor Clásico

Mourinho zet Barcelona op een voetstuk en haalt uit naar Barça-speler voor Clásico

15:20
Sven Jaecques zet Antwerp-coach Marvin Compper op scherp met duidelijke boodschap

Sven Jaecques zet Antwerp-coach Marvin Compper op scherp met duidelijke boodschap

14:30
STVV-coach De Meyer komt met een flinke verwittiging voor Club Brugge

STVV-coach De Meyer komt met een flinke verwittiging voor Club Brugge

12:20
4
Belgische voetbalbond lanceert nieuwe nationale ploeg: 14-jarig toptalent uit Engeland zit erbij

Belgische voetbalbond lanceert nieuwe nationale ploeg: 14-jarig toptalent uit Engeland zit erbij

15:00
Olivier Deschacht wordt zot van Anderlecht: “Voor Bentayeb is dat de hel”

Olivier Deschacht wordt zot van Anderlecht: “Voor Bentayeb is dat de hel”

13:20
1
Waarom een virus ook voor Vincent Kompany gevaarlijk kan zijn: “Dan kan het plots misgaan”

Waarom een virus ook voor Vincent Kompany gevaarlijk kan zijn: “Dan kan het plots misgaan”

13:40

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 8
Jong Genk Jong Genk 0-0 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Seraing Seraing 3-1 Virton Virton
KSC Lokeren KSC Lokeren 2-0 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 16:00 K Beerschot VA K Beerschot VA
Luik FC Luik FC 19:15 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Francs Borains Francs Borains 04/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RSCA Futures RSCA Futures 04/11 Lierse SK Lierse SK

Nieuwste reacties

storfstievel storfstievel over Matthieu Epolo verdedigt Standard-coach Euvrard en heeft ook nog persoonlijke boodschap Don Bozhinov Don Bozhinov over Thibaut Courtois houdt zich niet in vlak voor Clásico Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp - Charleroi: 3-0 Don Bozhinov Don Bozhinov over 🎥 Van mijlpaal naar mokerslag: Penders beleeft pijnlijk basisdebuut bij Chelsea Germain Vandesijpe Germain Vandesijpe over Absolute waanzin in Westerlo-Beveren: niemand gelooft wat er nog gebeurt STAADBAL STAADBAL over Drama van formaat voor OH Leuven: in extremis loopt het helemaal fout tegen Lommel Stefaan_82 Stefaan_82 over Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Westerlo - SK Beveren: 4-4 Eldonte Eldonte over OFFICIEEL: Nicky Hayen ontslagen bij Burnley, dit is de reden Stalle Stalle over Compper ziet Antwerp door de druk breken: "Als je jezelf niet onder druk zet, zit je niet in de juiste sector" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved