Hij leek afgelopen zomer te vertrekken, maar Rode Duivel verrast nu

Nicolas Raskin leek afgelopen zomer op weg naar een vertrek bij Rangers, maar van een breuk is voorlopig geen sprake. De Belgische international voelt zich goed in Glasgow en wil zijn toekomst niet forceren. Toch sluit hij niet uit dat er ooit een nieuwe uitdaging komt. “Als je ambitieus bent, wil je steeds hogerop”, vertelt de middenvelder aan Sky Sports.

Na het WK 2026, waarin België tot de kwartfinales reikte, dacht Raskin na over een volgende stap. “Ik dacht dat er misschien een moment was waarop ik na het WK een nieuwe uitdaging kon zoeken”, geeft hij toe. Maar hij benadrukt dat hij nooit druk heeft gezet om te vertrekken. “Ik ben hier echt gelukkig. Het is een grote club.” Rangers hielp hem bovendien om Rode Duivel te worden, iets wat hij niet vergeet.

Raskin voelt zich gesteund bij Rangers

De 25-jarige middenvelder kende een periode waarin speculaties over zijn toekomst de bovenhand namen en hij enkele wedstrijden miste. Intussen heeft hij opnieuw een vaste plaats veroverd in het elftal van coach Derek McInnes. Ook de trainer speelt daarin een belangrijke rol. “De manager is sinds zijn komst fantastisch voor mij geweest. Het was goed om dit jaar die steun van hem te krijgen”, aldus Raskin.

Hij probeert de situatie zo rustig mogelijk te benaderen. “Ik bleef kalm en nam het dag per dag, training per training. Ik wilde zien waar dat me zou brengen.” Dat lijkt voorlopig zijn aanpak te blijven. Raskin scoorde onlangs nog in het 2-2-gelijkspel tegen Dundee en Rangers rekent zaterdag tegen St Johnstone opnieuw op hem.

Nieuw contract? “Het is aan de club”

Of Raskin zijn contract, dat loopt tot de zomer van 2028, zal verlengen, blijft voorlopig onduidelijk. De speler legt de verantwoordelijkheid bij Rangers. “Ik weet het niet. Het is niet aan mij, het is aan de club”, zegt hij. “Ik probeer elke dag zo hard mogelijk te werken, goed te presteren op het veld en dan zien we wel wat er gebeurt.”

Ook McInnes sluit een langer verblijf niet uit. “Ik werk graag met hem. Als er een mogelijkheid is om ook na zijn huidige contract met Nico samen te werken, dan zou ik daar zeker niet tegen zijn”, klinkt het. De coach begrijpt tegelijk dat spelers andere ambities kunnen hebben. “Nico heeft me verteld dat hij tijdens de transferperiode één of twee mogelijkheden had waar hij op had kunnen ingaan. Maar hij wil hier zijn en deel uitmaken van een succesvol team.”





De boodschap is duidelijk: Raskin heeft zijn zinnen niet gezet op een vertrek, maar belooft evenmin dat hij nog jaren bij Rangers blijft. “Tenzij er iets komt dat hem én Rangers echt overtuigt, blijven we samenwerken”, besluit McInnes.