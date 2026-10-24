Is de droom van Bart Verhaeghe dichterbij dan verwacht?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Is de droom van Bart Verhaeghe dichterbij dan verwacht?
Foto: © photonews
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Club Brugge staat ondertussen met 6 op 9 tussen de mensen in de Champions League. Vooral de manier waarop ze wonnen op bezoek bij Internazionale heeft veel mensen vol lof en ontzag achtergelaten. Wie durft nog zeggen dat de dromen van Bart Verhaeghe té zot zijn?

Club Brugge opende zijn campagne met een nederlaag in eigen huis tegen Aston Villa, maar dankzij de zege op bezoek bij Internazionale zijn ze weer helemaal bij de les. De 3-0 tegen Lens zorgde deze week dan weer voor een erg straffe opening van de League Phase.

Met 6 op 9 doet blauw-zwart momenteel mee voor de top-8 in de League Phase, al komen er nog heel zware wedstrijden aan. De zes punten die ze al hebben lijken dan ook vooral een opstapje naar de 9 of 10 punten die ze vermoedelijk nodig zullen hebben voor de top-24 in de League Phase.

Club Brugge maakt indruk met resultaten én manier waarop in Champions League

Wat er dan in de volgende ronde(s) al dan niet zal gebeuren? Dat zien we dan wel weer. Tot nu toe doet Club Brugge het gewoon prima. En zeker de manier waarop ze het deden in Milaan vorige week mag er écht wel zijn.

Bart Verhaeghe liet al meermaals uitschijnen dat hij wil mikken op de top-8 en de kwartfinale met dit Club Brugge in de Champions League. En dat lijkt de laatste jaren niet eens meer zo onmogelijk. Dat blauw-zwart in aanmerking komt voor het WK voor Clubs toont dat ze bij de toppers meedraaien.

Top-8 in de Champions League is niet eens meer zo’n verre droom

“De manier waarop ze voetbalden in Milaan, dat moet je durven benadrukken … We hebben in het Belgisch voetbal iets angstig in ons, we durven vooral beredeneerd en verdedigend te voetballen. Ik ben blij dat Club Brugge die schroom achterover gooit”, aldus Evert Winkelmans in Teletekst 500.

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Club Brugge
© photonews

“Ze durven aanvallen, ze durven druk zetten, … Het is een enorme stap vooruit. De droom van Bart Verhaeghe is om de top-8 te halen in de Champions League. Als ze zo verder kunnen doen, dan is dat misschien wel de volgende logische stap. Ze zijn echt stappen aan het zetten. Club Brugge loopt weg van de rest, maar ze hebben het zelf afgedwongen.”

Een gevoel dat ook leefde bij Frank Raes: “Het is indrukwekkend en echt straf. Je hebt de groten, maar ze sluiten daar stilaan bij aan. Het moet natuurlijk ook een beetje meezitten, zoals tegen Internazionale en Lens nu”, vulde hij aan bij Frank & Franky. “Het is sterk, hoe dan ook.”

9 reacties
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