La Louvière haalt stevig uit en bezorgt Zulte Waregem flinke kater

Zulte Waregem heeft zaterdagavond een pijnlijke nederlaag geleden op het veld van La Louvière. Essevee begon nog behoorlijk aan de wedstrijd, maar zag de thuisploeg gaandeweg het initiatief overnemen. Met Nolan Gillot als grote uitblinker boekte La Louvière uiteindelijk een overtuigende 3-0-overwinning.

De bezoekers namen in het openingskwartier het meeste initiatief. Ousseynou Niang probeerde het van buiten de zestien en Marley Aké zorgde met enkele vrije trappen voor dreiging, maar doelman Peano kwam nauwelijks in de problemen. La Louvière groeide vervolgens in de wedstrijd en begon steeds vaker gevaarlijk op te duiken voor het doel van Zulte Waregem.

Gillot profiteert van pijnlijke fout

Na 37 minuten ging het mis voor de bezoekers. Youssoupha Mbodji speelde de bal ongelukkig in de voeten van de tegenstander, waarna Nolan Gillot het geschenk dankbaar uitpakte. De aanvaller plaatste de bal beheerst in de verste hoek en zette La Louvière op voorsprong. Kort voor de rust leek Mustapha Isah de voorsprong zelfs te verdubbelen, maar zijn doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Ook na de pauze bleef La Louvière de gevaarlijkste ploeg. Isah zag opnieuw een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel, terwijl doelman Brent Gabriël enkele keren moest ingrijpen om de schade te beperken. Aan de overkant kreeg Mbodji een uitstekende mogelijkheid om gelijk te maken, maar zijn lage schot werd knap gepareerd door Peano.

La Louvière maakt het helemaal af

Zulte Waregem probeerde met enkele wissels het tij nog te keren, maar kreeg in de 73e minuut een nieuwe opdoffer. Na balverlies rond de middenlijn schakelde La Louvière razendsnel om. Marius Courcoul bediende Gillot, die met zijn tweede doelpunt van de avond de 2-0 op het bord zette. Aké raakte even later nog de bovenkant van de lat, maar een aansluitingstreffer bleef uit.



In de 84e minuut maakte Léandro Rousseau het helemaal af. Na een weggewerkte voorzet van Gillot belandde de bal voor zijn voeten en de invaller werkte probleemloos af. La Louvière kreeg daarna zelfs nog kansen om de score verder op te drijven, maar Gabriël voorkwam erger. Zulte Waregem keert zo met een zware 3-0-nederlaag huiswaarts, terwijl La Louvière een bijzonder overtuigende overwinning mag vieren.