Live. Transfernieuws 24/10: Standard mikt nog altijd op speler Dender
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Arsenal ziet sterkhouder maanden uitvallen: transfer op komst?
Arsenal dreigt Bukayo Saka voor langere tijd kwijt te raken. De Engelse aanvaller liep woensdagavond tegen Bayern München een bovenbeenblessure op en zou volgens de eerste inschattingen minimaal zes weken aan de kant staan.
De afwezigheid kan zelfs oplopen tot twee maanden. Daardoor is er plots toch wat ruimte in de kern gekomen bij Arsenal. Mogelijk gaan ze deze winter sowieso de markt op om een extra speler in huis te halen om voor extra creativiteit te zorgen voorin. The Gunners weten dat het voorjaar van 2027 wel eens van groot belang zou kunnen zijn.
Standard blijft Viltard volgen na bekerwedstrijd
Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri op X heeft Viltard zich nadrukkelijk in de kijker gespeeld bij Standard. "Malcolm Viltard heeft vrijdagavond een blijvende indruk achtergelaten op Sclessin", schrijft Tavolieri. Vooral Marc Wilmots zou onder de indruk zijn geraakt van de creatieve middenvelder.
Een paar dagen later blijft die aandacht bestaan. Standard zou mogelijk al deze winter willen toeslaan en de speler in huis halen. Op die manier zouden ze ervoor willen gaan en hem in huis willen halen om zo wat extra creativiteit te hebben. Of Dender hem in volle promotiestrijd zal willen laten gaan? Dat is weer een heel ander paar mouwen.
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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