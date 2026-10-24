Reactie Compper ziet Antwerp door de druk breken: "Als je jezelf niet onder druk zet, zit je niet in de juiste sector"

Jelle Heyman vanuit Bosuilstadion
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Compper ziet Antwerp door de druk breken: "Als je jezelf niet onder druk zet, zit je niet in de juiste sector"
Foto: © photonews

Antwerp heeft een einde gemaakt aan een reeks van vijf opeenvolgende nederlagen. De Great Old won thuis met 3-0 tegen Charleroi, dat voordien 21 op 24 had gepakt en op de derde plaats stond. Voor trainer Marvin Compper was het dan ook een bijzonder belangrijke overwinning.

Druk omgezet in kracht

"Als je met 0 op 15 tegen een ploeg moet spelen die maar één keer verloor in acht wedstrijden, is dat enorm", besefte Compper. Hij zag zijn jonge ploeg de druk goed verwerken. "Onder druk kan je bezwijken, maar het tegenovergestelde is gebeurd. We zijn door de druk gegaan en hebben die met opgeheven hoofd getrotseerd."

De trainer verduidelijkte ook zijn uitspraak van vrijdag, toen hij aangaf zelf druk te voelen. Daarmee bedoelde hij niet de druk van de voorzitter of eigenaar maar de druk van binnen de kleedkamer die ze zichzelf opleggen. "Als je jezelf niet onder druk zet na vijf nederlagen op rij, zit je niet in de juiste sector." 

Bevestiging op het veld

Niet alles verliep perfect thuis tegen Charleroi ondanks de 3-0 overwinning. Antwerp gaf op het einde van beide helften nog wat weg, maar Compper was vooral tevreden dat zijn ploeg zaken uit de trainingen op het veld bracht. "Als je met geluk wint, ben je blij. Maar wanneer je dingen terugziet waarop je al weken traint, zijn de spelers nog meer gemotiveerd. Dan voelen ze dat we het juiste aan het doen zijn. En dat was meteen het geval bij dat eerste doelpunt."

De trainer blikte ook terug op de nederlaag tegen Westerlo, die mogelijk het dieptepunt van de 0/15 vormde met zware 5-1 cijfers. Toch zag hij ook daar positieve elementen. "We speelden tot aan de rode kaart een heel goede wedstrijd", klonk het. Die vaststelling maakt de overwinning in Charleroi voor Compper des te waardevoller: Antwerp heeft niet alleen opnieuw punten gepakt, maar ook vertrouwen getankt.

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Met een gemiddelde leeftijd van 22,7 jaar beschikt Antwerp over een bijzonder jonge kern. Volgens Compper zit er dan ook nog veel rek op de ploeg. "Er zit enorm veel potentieel in de ploeg en dat moet er week na week uitkomen." De zege tegen Charleroi is alvast een eerste stap na een bijzonder moeilijke periode.

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