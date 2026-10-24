Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga

Ludovit Reis groeide vorig seizoen uit tot een van de miskopen van Club Brugge. Nadat zijn contract werd ontbonden, trok hij naar Werder Bremen. In de Bundesliga heeft de middenvelder zijn vorm intussen teruggevonden.

Club Brugge zit zelden naast de bal op de transfermarkt, maar Ludovit Reis bleek vorig seizoen een pijnlijke uitzondering. De Nederlander kwam voor zes miljoen euro over van Hamburg, dat hij na jaren wachten mee naar de Bundesliga had geleid. Transfermarkt schatte zijn marktwaarde toen op zeven miljoen euro: op papier leek het dus een interessante deal.

Geen plaats in het Brugse systeem

Reis, die ook de Slowaakse nationaliteit bezit, moest het Brugse middenveld versterken en anticiperen op een mogelijk vertrek van Raphael Onyedika. Die werd weliswaar nadrukkelijk aan een transfer gelinkt, maar bleef uiteindelijk gewoon bij blauw-zwart. Voor Reis werd het een moeilijk verhaal: hij had tijd nodig om zich aan te passen, kwam te traag over voor de intensiteit die Club Brugge vraagt, liep een zware schouderblessure op en kreeg af te rekenen met stevige concurrentie. Daardoor wist hij zich nooit echt door te zetten in het Jan Breydelstadion.

Slechts 506 minuten voor zes miljoen euro

De balans was dan ook pover: twaalf wedstrijden en 506 speelminuten in het shirt van Club Brugge. De Brugse directie trok afgelopen zomer de conclusie en ontbond het contract van Reis, die vervolgens transfervrij naar Bundesliga-club Werder Bremen vertrok. Club Brugge schreef zo een investering van zes miljoen euro af, maar verloste zich tegelijk van het loon van een speler die blijkbaar niet in de plannen van Ivan Leko paste.

In Duitsland loopt het voorlopig wél zoals gehoopt. Reis, die eerder ook voor Barça B uitkwam, verzamelde dit seizoen in acht wedstrijden al 672 minuten. Daarmee speelde hij nu al meer dan tijdens zijn volledige Brugse passage van vorig seizoen.

Treffer tegen Dortmund en beslissend in Mainz

Ook offensief laat Reis zich gelden. Hij scoorde al drie keer: eenmaal in de beker tegen het bescheiden LSK Hansa en tweemaal in de Bundesliga. Zijn eerste competitiedoelpunt maakte hij op 9 oktober tegen Borussia Dortmund. Werder keek toen tegen een 2-0-achterstand aan bij de ploeg van Kos Karetsas, maar Reis bracht zijn team terug tot 2-1. Duits international Niclas Füllkrug zorgde nadien nog voor de gelijkmaker.





Dat duo stond dit weekend opnieuw centraal bij de overwinning van Werder op het veld van Mainz. Füllkrug nam de eerste twee doelpunten voor zijn rekening, waarna Reis met de derde treffer de zege veiligstelde.

Olivier Deman startte, maar viel geblesseerd uit

Bij Werder Bremen stond ook Olivier Deman aan de aftrap. De voormalige Rode Duivel, van wie deze zomer een terugkeer naar België werd aangekondigd, speelde als linksachter één helft mee in de overwinning. Hij bleef na de rust in de kleedkamer wegens een blessure.