Nieuwe domper voor Zeno Debast: trainer Sporting bevestigt slecht nieuws

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe domper voor Zeno Debast: trainer Sporting bevestigt slecht nieuws
Foto: © photonews

Zeno Debast moet opnieuw een streep trekken door zijn comeback bij Sporting CP. De Rode Duivel leek stilaan klaar om zijn plaats in de ploeg weer op te eisen, maar trainer Rui Borges heeft zaterdag bevestigd dat de voormalige Anderlecht-verdediger nog minstens twee wedstrijden moet missen.

Debast kampt al enkele weken met fysieke problemen en kwam sinds 19 september niet meer in actie. Eerder deze week klonk Borges nochtans bijzonder optimistisch. De Portugese trainer liet toen verstaan dat Debast dicht bij zijn terugkeer stond en binnenkort opnieuw met de groep zou kunnen meetrainen.

Borges komt met minder goed nieuws

Tijdens zijn persconferentie van zaterdag volgde echter een nieuwe tegenvaller. "Zeno zal er niet bij zijn voor deze wedstrijd en ook niet voor die van dinsdag. Dat is een gemis voor onze ploeg", verklaarde Borges volgens de Portugese sportkrant A Bola.

Daardoor mist Debast zondag de competitiewedstrijd tegen Académico de Viseu en dinsdag ook de confrontatie met Marítimo in de Portugese League Cup. Wanneer de Belgische verdediger opnieuw beschikbaar zal zijn, blijft voorlopig onduidelijk.

Sporting moet blijven puzzelen

Borges gaf bovendien aan dat hij mogelijk enkele wijzigingen zal doorvoeren. "Binnen de mogelijkheden die we hebben, zullen we onze beste elf opstellen tegen Académico. We moeten thuis sterk zijn en opnieuw winnen. Er kunnen één of twee veranderingen komen", aldus de trainer.


Naast Debast ontbreekt ook Rodrigo Zalazar in de komende twee wedstrijden. Sporting moet dus blijven improviseren na de Europese 2-3-nederlaag tegen LASK Linz. Voor Debast betekent het vooral opnieuw geduld oefenen, terwijl hij enkele dagen geleden nog uitzicht leek te hebben op een snelle terugkeer.

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