Olivier Deschacht wordt zot van Anderlecht: “Voor Bentayeb is dat de hel”

Olivier Deschacht wordt naar eigen zeggen zot van de manier waarop de flankaanvallers van Anderlecht voetballen. In Het Nieuwsblad legt de voormalige verdediger de vinger op een probleem dat ook in onze analyse al naar voren kwam: Oliver Antman, Marten Winkler en Lukáš Ambros trekken voortdurend naar binnen. Daardoor wordt het Brusselse aanvalsspel voorspelbaar en krijgt spits Tawfik Bentayeb te weinig bruikbare voorzetten.

“Pak nu Winkler en Antman. Die Marten Winkler is een leuke voetballer. Dat bewees hij tegen Jagiellonia. Alleen, als de flanken van Anderlecht de bal hebben, dan komen ze naar binnen. Ambros heeft dat ook. Da's een modetrend, maar ik word er zot van”, zegt Deschacht.

Een probleem voor Bentayeb

Deschacht ziet vooral de nadelen van die aanpak. “Voor een spits als Bentayeb is dat de hel. Hij zou veel meer goals maken als hij meer snelle voorzetten zou ontvangen.” De Marokkaanse aanvaller moet het nu vaak stellen met weinig echte mogelijkheden, terwijl zijn ploegmaats de bal liever naar het centrum brengen dan de achterlijn op te zoeken.

Het is niet de eerste keer dat die kritiek klinkt. Na de bekeruitschakeling tegen Beerschot wezen we al op de voorspelbaarheid van Anderlecht: wanneer Antman en Winkler naar binnen trekken, moet de breedte vooral van de backs komen. Als die vervolgens niet met gevaarlijke voorzetten of individuele acties uitpakken, kan de tegenstander het centrum gemakkelijk dichtzetten. Ook tegen Cercle Brugge en Dinamo Zagreb waren gelijkaardige patronen zichtbaar.

Flanken zouden buitenom moeten gaan

Deschacht pleit dan ook voor een duidelijkere opdracht voor de flankaanvallers. “Geef die gasten de opdracht om buitenom te gaan.” Hij verwijst daarbij naar KAA Gent, waar flankspeler Araujo volgens hem minder twijfelt om de buitenkant te kiezen.

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Dat zou Anderlecht meer variatie kunnen opleveren: verdedigers moeten dan niet alleen rekening houden met combinaties door het centrum, maar ook met een actie langs de zijlijn en een voorzet richting Bentayeb.