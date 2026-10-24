Opvallende middag in Challenger Pro League levert twee heel verschillende verhalen op

Op de achtste speeldag van de Challenger Pro League stonden zaterdagmiddag twee wedstrijden op het programma. Jong Genk ontving Club NXT, terwijl Seraing op eigen veld tegen Virton op zoek ging naar zijn eerste competitiezege van het seizoen. Alleen in Luik vielen uiteindelijk doelpunten.

Geen winnaar tussen Jong Genk en Club NXT

In Genk bleef de brilscore negentig minuten lang op het bord. Jong Genk en Club NXT vonden geen opening en moesten uiteindelijk vrede nemen met een 0-0-gelijkspel. Voor beide jonge ploegen betekent dat vooral dat een overwinning opnieuw uitblijft: Jong Genk kwam uit een nederlaag bij Patro Eisden, terwijl Club NXT zijn vorige competitieduel met 3-0 had verloren bij Dender.

Veel grote wedstrijdfeiten waren er niet. Christopher Akpan liep na twintig minuten tegen een gele kaart aan, maar verder bleef het vooral een duel waarin de twee ploegen elkaar neutraliseerden. Ook na verschillende wissels in de tweede helft kwam er geen doorbraak.

Seraing maakt einde aan lange wachttijd

In het Stade du Pairay viel er veel meer te beleven. Saliou Faye bracht Seraing na 22 minuten op voorsprong, maar Paul Wade maakte nog voor de rust gelijk voor Virton. Daarmee gingen beide teams met een 1-1-stand de kleedkamer in.

Na de pauze sloeg Seraing opnieuw toe. Anas Namri maakte in de 56ste minuut de 2-1 en zette de thuisploeg zo opnieuw op weg naar de drie punten. Virton probeerde nog terug te keren en kreeg in de slotfase enkele hectische momenten, maar een gelijkmaker kwam er niet. In de extra tijd legde Fostave Mabani de 3-1-eindstand vast.



Die overwinning is bijzonder welkom voor Seraing. De Luikenaars begonnen de speeldag met amper twee punten uit zeven wedstrijden en hadden nog geen enkele keer gewonnen in de Challenger Pro League. Tegen Virton kwam daar eindelijk verandering in. Voor de bezoekers is het dan weer een nieuwe tik na de spectaculaire 3-4-nederlaag tegen Sporting Hasselt op de vorige speeldag.