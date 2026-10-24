Rik De Mil bijt van zich af na kritiek van Vanhaezebrouck, Boeckx & co

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Rik De Mil bijt van zich af na kritiek van Vanhaezebrouck, Boeckx & co
Foto: © photonews
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KAA Gent speelt maar op twee terreinen meer mee dit seizoen, in Europa en in de competitie. In de Beker van België liep het na strafschoppen verkeerd bij amateurclub Rochefort. Achteraf waren er veel meningen over het niet wisselen van doelman voor die elfmeters. Want Davy Roef is toch dé expert?

Hein Vanhaezebrouck analyseerde de beslissing achteraf en sprak stevige woorden over het niet wisselen van doelman voor de strafschoppenreeks: “Wat ik wel haast een blunder zou noemen, is dat je de grootste penaltyspecialist van het land, misschien wel van Europa, niet inbrengt."

"Peersman heeft er één gestopt van 21 strafschoppen. Bij Roef gaat zowat een derde van de penalty's niet binnen. Een blinde ziet het verschil”, aldus de ex-coach van onder meer KAA Gent in zijn analyse voor Het Nieuwsblad eerder deze week.

Stevige kritiek op beslissing Rik De Mil

Ook Frank Boeckx liet zich uit over de zaak in de HLN Voetbalpodcast: “Davy Roef? Iedereen weet dat hij een penaltykiller is. In minuut 118 brengt hij Goore nog voor Paskotsi. Dat was het moment om Roef te brengen voor mij. Hij boezemt angst in en hij pakt er altijd twee of drie, dat is zijn specialiteit.”

“Roef heeft het ook al meer bewezen. Doorgaan naar de volgende ronde in de Beker van België had voor Peersman een nieuwe kans op minuten geweest. Nu gaat hij dit seizoen niet meer spelen. Als je dat zo uitlegt, dan zou hij dat toch begrijpen?”

Rik De Mil verdedigt zijn keuze

En wat vond Rik De Mil er op zijn persconferentie zelf van? “Achteraf kan je je altijd vragen stellen, dat is onderdeel van voetbal. Dat is ook zo met wissels. We hebben erover nagedacht om Davy Roef te brengen voor de strafschoppen, maar er is een gesprek geweest met hem.”

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“Als hij niet speelt of in de wedstrijd zit, is dat voor hem risicovol. Dat heeft hij zo aangegeven. De wedstrijdomstandigheden waren ook dat ik mijn laatste wissel voor iets anders heb opgebruikt. Dat er analyses over komen is voor mij normaal, maar er is over nagedacht en het was een logische keuze wat mij betreft.”

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