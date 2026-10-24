Senne Lammens doorbreekt stilte over crisis bij Manchester United

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Senne Lammens doorbreekt stilte over crisis bij Manchester United
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Senne Lammens heeft zich opvallend openhartig uitgelaten over de moeilijke situatie bij Manchester United. De Engelse grootmacht zit in een diepe crisis en ook binnen de spelersgroep lijkt de frustratie toe te nemen. Na de scherpe kritiek van aanvoerder Bruno Fernandes op trainer Michael Carrick probeert de voormalige Antwerp-doelman de gemoederen te bedaren.

Manchester United bleef inmiddels zeven wedstrijden op rij zonder overwinning. De pijnlijke 4-1-nederlaag tegen Como in de Champions League zorgde voor nog meer onrust. Fernandes stelde na afloop openlijk vragen bij de tactische keuzes van Carrick, die steeds meer onder druk komt te staan.

Lammens spreekt over frustraties in kleedkamer

"Na een wedstrijd zijn spelers soms erg gefrustreerd. Dat begrijp ik, want ik ben zelf ook bijzonder gefrustreerd. We willen allemaal beter presteren en wedstrijden winnen. Daardoor zeggen we soms dingen die we niet echt menen, of leggen we niet helemaal uit wat we bedoelen", vertelt Lammens in een uitgebreid interview met Sky Sports.

De Rode Duivel benadrukt dat er ondanks de recente uitspraken geen sprake is van verdeeldheid. "De mensen thuis kunnen niet zien wat er intern gebeurt. We moeten die eenheid ook op het veld tonen. Maar ik kan je verzekeren dat we alles doen wat we kunnen. Iedereen staat achter de trainer: de spelers, de staf en de mensen binnen de club. We vormen nog altijd één geheel."

Lammens ziet duidelijk probleem bij United

Volgens de Belgische doelman moet Manchester United vooral dringend iets doen aan zijn dramatische wedstrijdstarts. "Je kunt tactische plannen maken zoveel je wilt, maar als je na één of twee minuten al een doelpunt tegen krijgt, valt je hele wedstrijdplan in duigen. Dan moet je voortdurend achter de feiten aanlopen."

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Lammens ziet bovendien een opvallend verschil met vorig seizoen. "Vorig seizoen viel alles op zijn plaats. We hebben dit seizoen geprobeerd om ons spel verder te ontwikkelen, maar we moeten opnieuw meer vechten zoals toen. Zelfs wanneer het niet goed liep, bleven we samen strijden en verdedigen. Dat moeten we terugvinden." Zondag krijgt Manchester United tegen Bournemouth een nieuwe kans om de negatieve reeks te doorbreken.

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