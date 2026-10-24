STVV-coach De Meyer komt met een flinke verwittiging voor Club Brugge

STVV heeft na een knappe Europese avond in Denemarken nauwelijks tijd om op adem te komen. De Kanaries keerden vrijdag terug naar België en moeten zondag alweer aan de bak tegen Club Brugge. Coach Frédéric De Meyer beseft dat de timing verre van ideaal is, maar wil zijn ploeg niet bij voorbaat kansloos verklaren.

De verplaatsing zorgde voor een korte nacht en heel wat vermoeidheid. “Iedereen is fit, maar het is nog afwachten hoe snel de spelers recupereren van de inspanningen”, legt De Meyer uit. De trainer zal daarom pas op het laatste moment beslissen wie klaar is om aan de aftrap te verschijnen.

Mogelijke wissels om blessures te vermijden

STVV wil de goede lijn uit Europa doortrekken, maar moet ook rekening houden met de opeenvolging van wedstrijden. “Het wordt zaak om de best mogelijke ploeg zo fris mogelijk aan de aftrap te krijgen.

Om het risico op blessures te beperken, zullen we wellicht wat moeten wisselen”, geeft De Meyer aan. De coach zal dus een evenwicht moeten vinden tussen zijn sterkste elftal en spelers die voldoende hersteld zijn.

Ook Club Brugge komt met vertrouwen aan de aftrap. Blauw-zwart boekte in Europa een overtuigende 3-0-zege tegen Lens en kreeg bovendien een dag extra rust. De Meyer beseft dat zijn ploeg voor een stevige uitdaging staat. “Club Brugge uit is misschien wel de moeilijkste wedstrijd van het seizoen”, erkent hij.

STVV gelooft ondanks zware opdracht in een stunt



Toch trekt STVV niet naar Brugge om zich zomaar neer te leggen bij een nederlaag. De prestatie tegen Midtjylland heeft het vertrouwen een boost gegeven. “Als we alles goed doen, zoals tegen Midtjylland, dan kunnen we tegen iedereen punten pakken. We zijn zeker niet kansloos”, klinkt het strijdvaardig bij De Meyer.