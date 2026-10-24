Voor deze jongen wordt Genk-Standard een bijzondere wedstrijd: hoe Genk vist in Luikse talentenvijver

Standard trekt morgen naar Genk voor een duel met een extra geladen randje voor Adnane Abid. De jonge speler genoot zeven jaar lang zijn opleiding bij Racing Genk en staat symbool voor de felle strijd tussen beide clubs om het grootste talent uit de Luikse regio.

Adnane Abid was 14 toen hij Eupen inruilde voor de jeugdacademie van Genk. Daar werkte hij zich stelselmatig op en groeide hij uit tot een van de steunpilaren van het Youth League-team. Met onder anderen Tuur Rommens, Kamiel Van de Perre en Bilal El Khannouss veegde hij Chelsea met 5-1 van de mat en dwong hij Liverpool tot strafschoppen.

Dat een jongen uit Verviers voor Racing Genk koos in plaats van voor een opleiding bij Standard, is geen alleenstaand verhaal. De Limburgers roeren zich nadrukkelijk in de zoektocht naar jonge spelers uit de Luikse regio.

Verviers als aantrekkelijke talentenregio

Charles Wauters, algemeen directeur van de jeugdopleiding van Standard, merkt die concurrentie dagelijks. "Officieel weten we dat 50 procent van de nieuwkomers bij Genk uit Limburg komt. Over de herkomst van de andere 50 procent bestaat minder duidelijkheid."

"Maar het staat vast dat ze ook veel scouten in Wallonië. Geografisch is dat logisch. Vooral het arrondissement Verviers is een belangrijk werkgebied", vertelt hij aan SudInfo.

Standard moet snel kunnen schakelen

De vraag is waarmee clubs zich nog van elkaar kunnen onderscheiden. De verschillen worden kleiner. Beide opleidingen zeggen zich aan de regels te houden: scouts mogen spelers niet rechtstreeks via sociale media benaderen en rekrutering mag in principe pas vanaf 15 oktober ter sprake komen.



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Toch is de wedloop bijzonder scherp. Jonge talenten en hun entourage willen almaar vroeger aansluiten bij een club met het label 'Elite 1', uit vrees tijd te verliezen in hun ontwikkeling.

"Genk stond vroeger bekend als een club die kleinere, technisch sterke spelers opleidde, terwijl men dacht dat wij meer op atletische profielen mikten. Die types groeien steeds meer naar elkaar toe. Bij Genk lopen ook krachtige spelers rond, bij Standard vind je creatieve voetballers", aldus Wauters.

Bij Standard beseffen ze dat Genk een stevige concurrent is. "De infrastructuur van Genk is vergelijkbaar met de onze. Je moet de verdiensten van de tegenstander erkennen: hun jeugdopleiding vormt het hart van de club. Het is geen nevenstructuur, maar een volwaardig onderdeel van de organisatie."