Waarom een virus ook voor Vincent Kompany gevaarlijk kan zijn: “Dan kan het plots misgaan”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Waarom een virus ook voor Vincent Kompany gevaarlijk kan zijn: “Dan kan het plots misgaan”
Foto: © photonews
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Vincent Kompany moest met spoed naar het ziekenhuis nadat hij in elkaar zakte op het trainingscomplex van Bayern München. De trainer had eerder zelf verteld dat hij een stevig virus had opgelopen, maar niet naar zijn lichaam had geluisterd.

Wat op het eerste gezicht een gewone infectie lijkt, kan in bepaalde omstandigheden ernstige gevolgen hebben. Sportarts Kris Van der Mieren legt uit waarom ook ex-topsporters extra voorzichtig moeten zijn.

“Er zijn virussen, onder andere griep- en coronavirussen, die een voorliefde hebben voor de hartspier”, waarschuwt Van der Mieren in HLN. Hij benadrukt dat hij niet op de hoogte is van Kompany’s persoonlijke medische toestand en dus niet kan zeggen wat er precies met de Bayern-coach is gebeurd.

Een virus kan het elektrische systeem van het hart verstoren

Sommige virale infecties verspreiden zich via het bloed door het hele lichaam. Daardoor kunnen ze niet alleen de luchtwegen, maar ook spieren, gewrichten en organen aantasten.

Vooral wanneer de hartspier getroffen wordt, kan de situatie gevaarlijk worden. Een virus kan het elektrische systeem van het hart verstoren en hartritmestoornissen veroorzaken. Daarom is het belangrijk om bij een virale infectie voldoende rust te nemen en niet te snel opnieuw intensief te sporten.

Bij voormalige topsporters kan er bovendien een extra risicofactor spelen. Jarenlange zware inspanningen of een eerdere, onopgemerkte infectie kunnen in sommige gevallen littekenweefsel op de hartspier achterlaten.

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Tijdens een professionele carrière worden sporters nauwgezet opgevolgd, maar na hun afscheid valt een deel van die medische controle weg. Dat betekent niet dat ex-topsporters automatisch meer risico lopen, wel dat bestaande hartproblemen soms onopgemerkt kunnen blijven.

Stress en prestatiedrang kunnen de belasting verhogen

Ook stress kan een rol spelen wanneer er al een onderliggend probleem bestaat. “Mensen kunnen perfect leven met littekenweefsel op de hartspier, zonder daar ooit symptomen van op te merken. Tot ze plots in een periode van grote stress belanden”, legt Van der Mieren uit.

De aanmaak van adrenaline en cortisol verhoogt dan de belasting van het lichaam. In combinatie met een infectie kan dat bij iemand met een kwetsbaarheid bijdragen aan het ontstaan van problemen.

De waarschuwing geldt overigens niet alleen voor ex-topsporters. Van der Mieren spreekt over de ‘managersziekte’: mensen die na jaren zonder sport plots intensief beginnen te trainen, maar daarbij meteen tot het uiterste willen gaan.

“Na 10 minuten is het al op het scherp van de snee omdat ze willen winnen: dat zijn ze namelijk ook in hun job gewend”, zegt hij. Wie koorts heeft of zich ziek voelt, doet er daarom goed aan intensieve inspanningen te vermijden en pas geleidelijk te hervatten wanneer het herstel dat toelaat.

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