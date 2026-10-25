🎥 Eindelijk raak voor Yari Verschaeren, maar feest eindigt bijzonder bitter

Yari Verschaeren heeft zijn eerste doelpunt voor Sampdoria gemaakt in de Serie B. Zijn knappe treffer volstond niet voor de zege, maar kan de voormalige Anderlecht-spelmaker wel nieuw vertrouwen geven.

Na een bijzonder magere laatste campagne bij Anderlecht kon Yari Verschaeren niet meteen aanspraak maken op een basisplaats bij Sampdoria. Onder zijn inmiddels voormalige coach Bernardo Corradi veroverde hij vanaf de derde speeldag in de Serie B wel een plek in de ploeg.

Sampdoria snakt naar punten

De ex-nummer tien van Anderlecht vond stilaan opnieuw zijn gevoel. Hij leverde al twee assists af, maar een eerste doelpunt in Italiaanse dienst bleef lange tijd uit. Daar is nu verandering in gekomen.

Sampdoria trok zaterdag naar Südtirol in de hoop een nieuwe start te nemen. Na twee bijkomende nederlagen werd Corradi ontslagen en nam Luca D'Angelo het roer over. Verschaeren behield zijn plaats in de basis en speelde in steun van de aanval.

Verschaeren scoort van buiten de zestien

Net na het halfuur maakte Verschaeren het verschil met een schot van buiten het strafschopgebied. Hij kreeg de bal aan de rand van de zestien, draaide knap weg om ruimte voor zichzelf te creëren en krulde zijn poging buiten het bereik van de thuisdoelman.

Lange tijd leek die treffer voldoende voor drie bijzonder welkome punten. In de allerlaatste seconden van de blessuretijd, toen Verschaeren al naar de kant was gehaald, gaf Sampdoria echter een strafschop weg. Südtirol benutte die kans en zette de eindstand op 1-1.





Voor Sampdoria voelt dat als een stevige opdoffer. De ploeg boekte in haar eerste acht competitiewedstrijden slechts één overwinning en staat daardoor voorlaatste in de Serie B. Voor Verschaeren kan zijn eerste goal wel een mentale opsteker zijn in zijn zoektocht naar ritme en vorm.