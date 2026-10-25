🎥 Neymar gaat helemaal door het lint na rode kaart: duwt zelfs trainer in de chaos

Neymar heeft opnieuw voor controverse gezorgd in Brazilië. De voormalige ster van FC Barcelona en Paris Saint-Germain werd zaterdag uitgesloten tijdens het duel tussen Santos en Bahia (1-1). Wat volgde, was een woede-uitbarsting waarbij verschillende spelers moesten ingrijpen en ook de trainer van de tegenstander een duw kreeg.

De spanning tussen Neymar en Rodrigo Nestor was al voor de rust te snijden. Na een stevige tackle van de middenvelder had de aanvaller de bal in zijn richting gestuurd en daarvoor kreeg hij al geel. Kort voor de pauze liep het opnieuw mis toen Neymar met zijn hand voor zijn mond iets tegen Nestor zei. De scheidsrechter besloot daarop de Braziliaan van het veld te sturen.

Neymar dekte zijn mond af

Het afdekken van de mond kan extra gevoelig liggen in het kader van de zogenaamde Vinicius-regel, die bedoeld is om onder meer discriminerende uitspraken in het voetbal aan te pakken. Het is niet duidelijk wat Neymar precies tegen Nestor zei. Zijn uitsluiting leidde in ieder geval tot een bijzonder gespannen situatie op het veld.

🚨🚨| Neymar was SENT OFF for covering his mouth. 🟥 https://t.co/gELKFr3YgU — Kalshi FC (@KalshiFC) October 25, 2026

Neymar kon zijn woede moeilijk bedwingen en moest door spelers van beide ploegen worden tegengehouden. Beelden van de Braziliaanse televisie tonen bovendien hoe hij Rogério Ceni, de trainer van Bahia, in het tumult een duw geeft. De wedstrijd ging intussen verder zonder de sterspeler van Santos.

Commotie gaat door op Instagram

Na afloop zocht Neymar via Instagram opnieuw de confrontatie met Nestor. Hij verweet zijn tegenstander dat die de aandacht van de scheidsrechter op zijn afgedekte mond had gevestigd en zo zijn uitsluiting had uitgelokt. Tegelijk gaf de aanvaller toe dat hij te ver was gegaan in zijn reactie. Hij bood zijn excuses aan voor zijn buitensporige gedrag en erkende dat de rode kaart terecht was.





Ondanks het incident kon Santos nog een punt uit de brand slepen. De ploeg maakte diep in de toegevoegde tijd gelijk en voorkwam zo een nederlaag. Neymar feliciteerde zijn ploegmaats met hun strijdlust, maar bleef tegelijk zijn ongenoegen uiten over de manier waarop zijn tegenstander de situatie had aangepakt.