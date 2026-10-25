🎥 Zes tegengoals en pijnlijke blunder: horroravond voor ex-Anderlecht-doelman

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
🎥 Zes tegengoals en pijnlijke blunder: horroravond voor ex-Anderlecht-doelman
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Thomas Didillon-Hödl verliet de Jupiler Pro League twee jaar geleden. Na een seizoensstart die door een blessure werd verstoord, keek hij uit naar zijn comeback onder de lat. Die avond draaide echter uit op een nachtmerrie.

Na zijn periode als doelman van Anderlecht speelde Thomas Didillon-Hödl achtereenvolgens voor Genk, Cercle Brugge en Monaco. In 2024 trok hij naar Nederland, waar hij bij Willem II aan de slag ging.

Wisselvallige jaren bij Willem II

Zijn eerste seizoen liep bijzonder teleurstellend af met een degradatie naar de tweede afdeling. De Franse doelman bleef de club wel trouw en hielp Willem II als vaste nummer één meteen opnieuw promoveren.

De terugkeer op het hoogste niveau is voorlopig een lijdensweg. De geboren Fransman liep op de eerste speeldag een hamstringblessure op en moest vervolgens acht wedstrijden vanop de tribune of vanuit de ziekenboeg volgen. Willem II boekte in die reeks geen enkele zege.

Comeback mondt uit in zware afstraffing

Didillon-Hödl keerde zaterdag terug tussen de palen. Het thuisduel tegen Cambuur, een ploeg uit de Nederlandse middenmoot, leek een uitgelezen kans om het seizoen eindelijk op gang te trekken. Willem II ging echter zwaar onderuit: 1-6.

Met zes tegendoelpunten was zijn avond al volledig mislukt. De voormalige Anderlecht-doelman maakte het nog erger met een pijnlijke fout buiten zijn strafschopgebied. Hij miste zijn ingreep, waarna de bezoekende aanvaller eenvoudig de 0-5 in het lege doel kon schuiven.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Willem II
Thomas Didillon

Meer nieuws

Rik De Mil pleit voor realisme: "Eerst was het ongelooflijk, daarna veel geluk en een dipje en nu ..."

Rik De Mil pleit voor realisme: "Eerst was het ongelooflijk, daarna veel geluk en een dipje en nu ..."

23:20
"Als je naar beneden kijkt, dan val je": hoe kijken De Mil en Bruno naar de stand in JPL?

"Als je naar beneden kijkt, dan val je": hoe kijken De Mil en Bruno naar de stand in JPL?

22:20
Coosemans verdedigt zijn coach: "Vitor Bruno is de beste trainer sinds Vincent Kompany"

Coosemans verdedigt zijn coach: "Vitor Bruno is de beste trainer sinds Vincent Kompany"

21:40
11
Boze Biancone laat weinig heel van eigen ploegmaats na pijnlijke nederlaag in Gent

Boze Biancone laat weinig heel van eigen ploegmaats na pijnlijke nederlaag in Gent

21:00
2
Spectaculaire Clásico: Mbappé slaat genadeloos toe en bezorgt Barcelona koude douche

Spectaculaire Clásico: Mbappé slaat genadeloos toe en bezorgt Barcelona koude douche

23:02
2
Wat een afstraffing: leider KAA Gent drijft Vitor Bruno en Anderlecht tot wanhoop

Wat een afstraffing: leider KAA Gent drijft Vitor Bruno en Anderlecht tot wanhoop

20:24
"Op een dag wordt hij de beste aller tijden": Eden Hazard ziet Rode Duivel geschiedenis schrijven

"Op een dag wordt hij de beste aller tijden": Eden Hazard ziet Rode Duivel geschiedenis schrijven

22:40
Belgische tiener zet analist aan het denken: “Hij is een must”

Belgische tiener zet analist aan het denken: “Hij is een must”

21:20
Ongelooflijk! Nog eens 23 miljoen euro voor JPL-club

Ongelooflijk! Nog eens 23 miljoen euro voor JPL-club

22:00
1
Niet alleen in de JPL of CL: Tresoldi steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken na knalprestatie Reactie

Niet alleen in de JPL of CL: Tresoldi steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken na knalprestatie

21:30
🎥 Had Anderlecht hier met tien moeten staan? VAR-beslissing zorgt voor discussie

🎥 Had Anderlecht hier met tien moeten staan? VAR-beslissing zorgt voor discussie

19:20
1
Dante Vanzeir zet ex-ploeg Union op weg naar zege met rode kaart

Dante Vanzeir zet ex-ploeg Union op weg naar zege met rode kaart

21:23
1
📷 Knap: supporters Anderlecht steken Vincent Kompany hart onder de riem

📷 Knap: supporters Anderlecht steken Vincent Kompany hart onder de riem

19:30
Afgebrand in België, maar nu is 'enfant terrible' niet af te stoppen bij zijn nieuwe club

Afgebrand in België, maar nu is 'enfant terrible' niet af te stoppen bij zijn nieuwe club

20:40
Slecht nieuws voor Loïs Openda? Lyon overweegt belangrijke winterbeslissing

Slecht nieuws voor Loïs Openda? Lyon overweegt belangrijke winterbeslissing

20:00
Westerlo-trainer Charaï niet blij met wat er gebeurde bij zijn eigen ploeg

Westerlo-trainer Charaï niet blij met wat er gebeurde bij zijn eigen ploeg

19:40
Ivan Leko niet helemaal tevreden ondanks nieuwe zege van Club Brugge: "Die dingen moeten we uitpraten" Reactie

Ivan Leko niet helemaal tevreden ondanks nieuwe zege van Club Brugge: "Die dingen moeten we uitpraten"

19:00
Tresoldi schittert met hattrick, maar looft één speler in bijzonder: "Hij maakt het leven véél makkelijker" Reactie

Tresoldi schittert met hattrick, maar looft één speler in bijzonder: "Hij maakt het leven véél makkelijker"

18:43
Beerschot wint topper op Eupen en verstevigt leidersplaats in Challenger Pro League

Beerschot wint topper op Eupen en verstevigt leidersplaats in Challenger Pro League

18:44
Toby Alderweireld heel scherp: "Ze willen niet alles geven voor hun trainer"

Toby Alderweireld heel scherp: "Ze willen niet alles geven voor hun trainer"

18:40
Er is een datum bekend: Ronaldinho (46) maakt comeback in Italiaanse Serie C

Er is een datum bekend: Ronaldinho (46) maakt comeback in Italiaanse Serie C

18:20
Club Brugge bibbert tegen STVV, maar Tresoldi ontbindt zijn duivels met hattrick en de leidersplaats

Club Brugge bibbert tegen STVV, maar Tresoldi ontbindt zijn duivels met hattrick en de leidersplaats

17:55
Meer nieuws over Mathieu Epolo na zijn botsing

Meer nieuws over Mathieu Epolo na zijn botsing

18:00
Volgende trainersontslag in de maak in de JPL? "We schieten onszelf in de voet" Interview

Volgende trainersontslag in de maak in de JPL? "We schieten onszelf in de voet"

17:40
4
Scorende Van Helden legt de druk meteen hoger bij Antwerp: "Staan nog niet waar we willen" Reactie

Scorende Van Helden legt de druk meteen hoger bij Antwerp: "Staan nog niet waar we willen"

16:59
1
Tresoldi doet het voor de ogen van topscouts: Club Brugge wrijft zich alweer in de handen

Tresoldi doet het voor de ogen van topscouts: Club Brugge wrijft zich alweer in de handen

17:20
Senne Lammens gaat in de fout en bezorgt Carrick de doodsteek bij Manchester United

Senne Lammens gaat in de fout en bezorgt Carrick de doodsteek bij Manchester United

17:00
Genk wint, maar Thorup blijft hangen bij wat er níét gebeurde

Genk wint, maar Thorup blijft hangen bij wat er níét gebeurde

16:33
1
Controversieel moment in Jong Genk-Club NXT: "Donkerrood"

Controversieel moment in Jong Genk-Club NXT: "Donkerrood"

16:40
2
Kevin De Bruyne krijgt stevige kritiek in Italië: “Hij zorgt voor een probleem”

Kevin De Bruyne krijgt stevige kritiek in Italië: “Hij zorgt voor een probleem”

16:20
🎥 Hij was al een specialist-strafschopnemer, maar dit had nog niemand ooit gezien, zelfs de cameraman niet

🎥 Hij was al een specialist-strafschopnemer, maar dit had nog niemand ooit gezien, zelfs de cameraman niet

16:00
Twee rode kaarten en drie doelpunten: Standard krijgt alles tegen, maar dwingt Genk toch tot het uiterste

Twee rode kaarten en drie doelpunten: Standard krijgt alles tegen, maar dwingt Genk toch tot het uiterste

15:33
Bestuur van Belgische eersteklasser reageert hard naar eigen fans: “Geen ultimatums”

Bestuur van Belgische eersteklasser reageert hard naar eigen fans: “Geen ultimatums”

15:40
Ex-spits van Club Brugge (waar hij ook al fratsen uithaalde) maakt zich onmogelijk bij Besnik Hasi

Ex-spits van Club Brugge (waar hij ook al fratsen uithaalde) maakt zich onmogelijk bij Besnik Hasi

13:20
2
Divock Origi duikt op bij Genk-Standard en vertelt over zijn wel heel grote carrièreswitch

Divock Origi duikt op bij Genk-Standard en vertelt over zijn wel heel grote carrièreswitch

15:00
Britse pers snoeihard voor Rode Duivel na blunder: hij kreeg zelfs een 2/10

Britse pers snoeihard voor Rode Duivel na blunder: hij kreeg zelfs een 2/10

14:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 10
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 3-2 Telstar Telstar
Utrecht Utrecht 1-1 Zwolle Zwolle
Willem II Willem II 1-6 Cambuur Cambuur
ADO Den Haag ADO Den Haag 2-3 Heerenveen Heerenveen
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1-0 Excelsior Excelsior
NEC NEC 2-2 FC Groningen FC Groningen
PSV PSV 1-1 Feyenoord Feyenoord
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 1-2 Ajax Ajax
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 0-2 FC Twente FC Twente

Nieuwste reacties

Thomme Thomme over Coosemans verdedigt zijn coach: "Vitor Bruno is de beste trainer sinds Vincent Kompany" Madeiros Madeiros over KAA Gent - Anderlecht: 4-0 Sv1978 Sv1978 over Zulte Waregem-coach Beale betaalt tickets persoonlijk terug aan fans na pijnlijke afgang CringeMedia CringeMedia over Spectaculaire Clásico: Mbappé slaat genadeloos toe en bezorgt Barcelona koude douche Dostojewski Dostojewski over Ongelooflijk! Nog eens 23 miljoen euro voor JPL-club Goro Goro over Barcelona - Real Madrid: 1-2 JaKu JaKu over Boze Biancone laat weinig heel van eigen ploegmaats na pijnlijke nederlaag in Gent Eerlijk is eerlijk Eerlijk is eerlijk over 🎥 Had Anderlecht hier met tien moeten staan? VAR-beslissing zorgt voor discussie FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge - STVV: 3-2 Mr bacardi Mr bacardi over Dante Vanzeir zet ex-ploeg Union op weg naar zege met rode kaart Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved