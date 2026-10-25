🎥 Zes tegengoals en pijnlijke blunder: horroravond voor ex-Anderlecht-doelman

Thomas Didillon-Hödl verliet de Jupiler Pro League twee jaar geleden. Na een seizoensstart die door een blessure werd verstoord, keek hij uit naar zijn comeback onder de lat. Die avond draaide echter uit op een nachtmerrie.

Na zijn periode als doelman van Anderlecht speelde Thomas Didillon-Hödl achtereenvolgens voor Genk, Cercle Brugge en Monaco. In 2024 trok hij naar Nederland, waar hij bij Willem II aan de slag ging.

Wisselvallige jaren bij Willem II

Zijn eerste seizoen liep bijzonder teleurstellend af met een degradatie naar de tweede afdeling. De Franse doelman bleef de club wel trouw en hielp Willem II als vaste nummer één meteen opnieuw promoveren.

De terugkeer op het hoogste niveau is voorlopig een lijdensweg. De geboren Fransman liep op de eerste speeldag een hamstringblessure op en moest vervolgens acht wedstrijden vanop de tribune of vanuit de ziekenboeg volgen. Willem II boekte in die reeks geen enkele zege.

Comeback mondt uit in zware afstraffing

Didillon-Hödl keerde zaterdag terug tussen de palen. Het thuisduel tegen Cambuur, een ploeg uit de Nederlandse middenmoot, leek een uitgelezen kans om het seizoen eindelijk op gang te trekken. Willem II ging echter zwaar onderuit: 1-6.

Met zes tegendoelpunten was zijn avond al volledig mislukt. De voormalige Anderlecht-doelman maakte het nog erger met een pijnlijke fout buiten zijn strafschopgebied. Hij miste zijn ingreep, waarna de bezoekende aanvaller eenvoudig de 0-5 in het lege doel kon schuiven.



