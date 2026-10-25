Afgebrand in België, maar nu is 'enfant terrible' niet af te stoppen bij zijn nieuwe club

Loïc Lapoussin is tegenwoordig actief bij Hengchen in de Chinese tweede klasse. De voormalige speler van Union verkeert er in bloedvorm en kan zijn ploeg bijna eigenhandig naar promotie leiden.

Afgelopen winter vertrok Loïc Lapoussin bij STVV, nadat hij maandenlang niet meer aan spelen was toegekomen. Felice Mazzù zag nog wel een rol voor hem weggelegd bij de Kanaries, maar Wouter Vrancken dacht daar anders over. Uiteindelijk vond hij een nieuwe uitdaging bij GX Hengchen.

Lapoussin herleeft in China

In de Chinese tweede klasse moest de Malagassische international weer van nul beginnen. Als een van de vier buitenlanders in een kern zonder grote vedetten moet hij zijn technische kwaliteiten ten dienste stellen van de ploeg.

Dat lukt voorlopig uitstekend. Al bij zijn tweede optreden was Lapoussin beslissend. "Het deed enorm deugd om weer op het veld te staan. Ik heb echt het gevoel dat ik opnieuw profvoetballer ben", vertelde hij bij zijn aankomst.

Productieve cijfers voor ex-Union-speler

De samenwerking blijft vruchten afwerpen. De ex-Unionist maakte vorig weekend nog twee doelpunten tegen Yatai en vond ook gisterenavond opnieuw de weg naar doel. Zijn balans mag er zijn: 12 goals en 7 assists in 23 wedstrijden.



Kan Lapoussin Hengchen, dat vorig seizoen nog op het derde niveau uitkwam, naar de hoogste afdeling loodsen? De ploeg staat momenteel derde en telt zeven punten achterstand op de tweede plaats, die recht geeft op rechtstreekse promotie.