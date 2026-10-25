Beerschot wint topper op Eupen en verstevigt leidersplaats in Challenger Pro League

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Beerschot wint topper op Eupen en verstevigt leidersplaats in Challenger Pro League
Foto: © photonews
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Beerschot heeft zondag een belangrijke overwinning geboekt in de Challenger Pro League. Op bezoek bij KAS Eupen trokken de Antwerpenaren met 1-2 aan het langste eind. Daardoor blijft paars-wit alleen aan de leiding met 21 punten, terwijl Eupen op de derde plaats blijft steken met 15 punten en nog een wedstrijd tegoed heeft.

Beerschot sloeg vlak voor de rust toe. Anas Haj Mohamed werkte een voorzet van Lukas Van Eenoo in één tijd voorbij doelman Antoine Lejoly. Een belangrijk moment in een topper waarin beide ploegen vochten om hun positie bovenaan het klassement te versterken.

Na de pauze verdubbelde Beerschot de voorsprong. In de 61ste minuut stuurde D’Margio Wright-Phillips een uitstekende steekpass richting Arnold Vula. Die bleef koel voor doel en werkte de kans af: 0-2. De bezoekers leken daarmee op weg naar een comfortabele overwinning.

Eupen gaf zich echter niet zomaar gewonnen. Igor Plastun bracht de spanning in de 87ste minuut helemaal terug door de aansluitingstreffer te maken. Er ontstond nog even twijfel over het doelpunt, omdat het leek alsof de bal voor de doellijn werd weggehaald.

Beerschot autoritair

De VAR bracht uiteindelijk duidelijkheid: de bal was wel degelijk volledig over de lijn gegaan. Daardoor kreeg Eupen nog hoop op een slotoffensief, maar Beerschot hield stand en nam de drie punten mee naar Antwerpen.


Met deze zege zet Beerschot een stevige stap in de strijd bovenaan de Challenger Pro League. De Antwerpenaren tellen nu 21 punten, tegenover 18 voor Dender en 15 voor Eupen. Beide achtervolgers hebben wel nog een wedstrijd tegoed, waardoor de strijd om de leidersplaats voorlopig open blijft.

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