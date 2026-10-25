Belgische tiener zet analist aan het denken: “Hij is een must”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Belgische tiener zet analist aan het denken: “Hij is een must”

Jorthy Mokio maakt steeds meer indruk bij Ajax. De achttienjarige middenvelder stond donderdag in de basis tegen Atalanta en had eerder in de week nog twee keer gescoord tegen FC Groningen. Analist Marciano Vink vindt dat de jonge Belg een vaste plaats op het middenveld verdient.

In het programma Voetbalpraat van ESPN was Vink duidelijk over de kwaliteiten die Ajax nodig heeft. “Ik vind wel dat Mokio een must is”, stelde hij. Volgens de analist moet er meer dynamiek in het Amsterdamse middenveld komen.

Vink vindt dat Ajax met routiniers als Davy Klaassen, Julian Brandt en Sofyan Amrabat te weinig beweeglijkheid heeft. Hij ziet in Mokio iemand die meer energie en variatie kan brengen. De Belg krijgt bovendien steeds vaker een vrijere rol, waarin hij op verschillende posities opduikt.

Mokio brengt volgens Vink meer van het Ajax-DNA

De analist ziet de jonge middenvelder graag in combinatie met Brandt, die wat hoger op het veld zou kunnen spelen. “Mokio is eigenlijk overal”, aldus Vink. Die beweeglijkheid vindt hij beter passen bij het voetbal dat Ajax wil brengen dan een meer gereserveerde aanpak.

Mokio onderstreepte zijn goede vorm met twee doelpunten tegen Groningen en een basisplaats tegen Atalanta. Daarmee groeit zijn kandidatuur voor een vaste rol, al zal hij die lijn ook op langere termijn moeten doortrekken.

Ook Gloukh en de jonge Ouazane komen ter sprake

Vink had daarnaast bedenkingen bij Oscar Gloukh. Volgens hem wisselt de spelmaker te veel in zijn prestaties en zou hij vaker moeten scoren. De analist benadrukte dat hij Gloukh niet wil afschrijven, maar verwacht wel meer regelmaat.

Ook de jonge Ouazane kwam ter sprake. Die liet tegen Atalanta een knappe dribbel zien en maakte een doelpunt. Vink vraagt zich af hoelang hij nog moet wachten op meer kansen.

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