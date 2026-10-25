Bestuur van Belgische eersteklasser reageert hard naar eigen fans: “Geen ultimatums”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Bestuur van Belgische eersteklasser reageert hard naar eigen fans: “Geen ultimatums”
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Het bestuur van RAAL La Louvière heeft gereageerd op de onvrede bij zijn supporters. Na een moeilijk gesprek met de achterban gaf de club meer uitleg over de sportieve structuur en de werking achter de schermen. Daarbij maakte de leiding ook duidelijk dat ze de manier waarop het protest wordt gevoerd niet zomaar aanvaardt.

De supporters hadden tijdens een overleg vragen gesteld over het sportieve beleid, de rekrutering, de ticketprijzen en de bezoekerstribune. De antwoorden konden hen niet overtuigen. Daarop kondigden de officiële supportersgroepen aan dat ze de eerste helft tegen Zulte Waregem zouden boycotten.

Geen sportief directeur bij La Louvière

In een uitgebreid communiqué verduidelijkte de club hoe de sportieve werking is georganiseerd. Een sportief directeur in de klassieke betekenis is er niet. RAAL werkt met een rekruteringscel van vier voltijdse medewerkers: twee videoscouts, een data-analist en een scout. Zij staan in nauw contact met de technische staf.

Voorzitter Curaba en algemeen directeur Turi blijven verantwoordelijk voor het budget. Enzo Scifo behoudt zijn functie als technisch adviseur. De club kiest bewust voor een samenwerkingsmodel, waarbij beslissingen niet bij één machtige sportief directeur liggen. Ook de band met de eigen Academy wordt versterkt.

“De club heeft steun nodig, geen ultimatums”

Het bestuur begrijpt dat de supporters teleurgesteld zijn, maar vraagt tegelijk om hun kritiek op een constructieve en respectvolle manier te uiten. “In een moeilijke periode heeft de club steun nodig, geen ultimatums”, klinkt het in de mededeling.


De onduidelijkheid over de sportieve structuur was toegenomen na het vertrek van Verwilghen en Frutos, van wie de functies niet op dezelfde manier werden ingevuld. Met de extra uitleg wil RAAL klaarheid scheppen over de gekozen aanpak. Of dat volstaat om het vertrouwen van de supporters terug te winnen, valt nog af te wachten.

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