Controversieel moment in Jong Genk-Club NXT: "Donkerrood"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Controversieel moment in Jong Genk-Club NXT: "Donkerrood"
Foto: © photonews

Club NXT slaagt er maar niet in om opnieuw aan te knopen met een overwinning. De Brugse beloften bleven zaterdag in Geel tegen Jong Genk steken op een 0-0-gelijkspel. Zo blijft de laatste zege al sinds eind augustus uit.

In een wedstrijd met weinig uitgesproken kansen had Club NXT voor rust het meeste balbezit, maar echt gevaarlijk werd het zelden. Na de pauze moesten beide doelmannen wel enkele keren ingrijpen. In de slotfase trof Da Silva nog de paal, waardoor het bij een puntendeling bleef.

Met negen punten uit zeven wedstrijden blijft Club NXT voorlopig wel de beste beloftenploeg in de Challenger Pro League. Jong Genk volgt op één punt. De Bruggelingen houden hun Limburgse concurrent dus achter zich, al blijft het wachten op een nieuwe driepunter.

Cremers ziet nog werk aan de afwerking

Trainer Piet Cremers was tevreden over het overwicht van zijn jonge ploeg, maar zag ook waar het beter moet. “We moeten nog leren om het overwicht om te zetten in goals”, gaf hij toe aan Het Nieuwsblad. Volgens de coach ontbreekt het soms aan de juiste laatste pass of keuze om uitgespeelde kansen ook effectief af te maken.

Toch haalde Cremers ook een positief punt uit de wedstrijd. Doelman Axl De Corte hield voor het eerst dit seizoen de nul. Dat geeft de Brugse beloften alvast iets om mee te nemen naar de volgende opdracht.

De Camargo vindt dat Club NXT een rode kaart verdiende

Bij Jong Genk bleef trainer Igor De Camargo met een ander gevoel achter. Hij vond dat zijn ploeg kansen had gekregen, maar die onvoldoende benutte. Ook had hij bedenkingen bij een fase in de slotminuten, waarbij De Corte in duel ging met Kim.

“Donkerrood”, oordeelde De Camargo over het moment. Hij vroeg een challenge aan, maar kreeg zijn zin niet. Bij Club NXT hield Cremers zich op de vlakte: hij vertrouwde erop dat de scheidsrechter, die een goed zicht op de fase had, de juiste beslissing nam.

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