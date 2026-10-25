Coosemans verdedigt zijn coach: "Vitor Bruno is de beste trainer sinds Vincent Kompany"

Anderlecht kreeg op bezoek bij AA Gent een bijzonder pijnlijke 4-0-nederlaag te verwerken. De druk op trainer Vitor Bruno zal daardoor alleen maar toenemen, maar doelman Colin Coosemans nam het na afloop nadrukkelijk voor zijn coach op. Volgens hem ligt de verantwoordelijkheid voor de zware cijfers enkel en alleen bij de spelersgroep.

Coosemans ging zelfs bijzonder ver in zijn steunbetuiging. “Sinds het vertrek van Vincent Kompany bij Anderlecht is Vitor Bruno de beste coach die we hier gehad hebben”, verklaarde hij. Een opvallende uitspraak na een wedstrijd waarin paars-wit in de slotfase helemaal uit elkaar viel. "Ik had dit ook gezegd als alles rozengeur en maneschijn was geweest op dit moment."

Coosemans schuift de verantwoordelijkheid naar de spelers

De doelman wilde niet dat de trainer als enige verantwoordelijk wordt gehouden voor de afstraffing. Wat er in de laatste twintig minuten gebeurde, vond hij onaanvaardbaar. “Wat er de laatste twintig minuten gebeurd is, is enkel en alleen de verantwoordelijkheid van de spelers. Die moeten in de spiegel kijken.”

"We hebben niet alleen onszelf, maar ook de trainer in de steek gelaten", aldus Coosemans. "De relatie tussen coach en spelers is onaangetast, maar daarom komen die laatste 20 minuten ook zo hard aan."

“Ik hoop dat het niet begint te rommelen met de coach”

Coosemans hoopt dan ook dat de nederlaag niet meteen leidt tot een nieuwe trainersdiscussie. “Ik hoop van niet”, antwoordde hij toen hem gevraagd werd of het stilaan begint te rommelen rond de coach. Hij maakte daarbij duidelijk dat zijn steun voor Bruno niet afhankelijk is van de resultaten.

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De doelman ontkende niet dat Anderlecht zichzelf ernstig tekortdeed. "Na die bekeruitschakeling tegen Beerschot is dit een nieuwe klap."