Dante Vanzeir zet ex-ploeg Union op weg naar zege met rode kaart

Union Sint-Gillis keek tegen Cercle Brugge al vroeg tegen een dubbele achterstand aan, maar draaide de wedstrijd na rust volledig om. De ploeg van David Hubert won met 5-2 en blijft zo in het spoor van AA Gent en Club Brugge.

Union Sint-Gillis heeft in het Dudenpark een spectaculaire comeback neergezet tegen Cercle Brugge. De Bruggelingen leken na de rust op weg naar een verrassende 0-2-zege, maar zagen Union met vijf doelpunten uiteindelijk uitlopen tot 5-2. Voor Cercle, de rode lantaarn, blijft de eerste competitiewinst van het seizoen uit.

Na de terugkeer uit Düsseldorf koos David Hubert onder meer voor Dylan Aquino in de basis. Darius Olaru, Adem Zorgane, Kevin Rodriguez en Ross Sykes begonnen op de bank. Zoals verwacht ging het er meteen stevig aan toe: beide ploegen zetten hoog druk, vochten veel duels uit en gaven weinig weg in de eerste minuten.

De eerste grote mogelijkheid was wel voor Union. Na twintig minuten brachten Louis Patris en Relebohile Mofokeng Aquino alleen voor doel, maar Gaëtan Coucke hield Cercle overeind.

Ngoura zet Cercle vanop de stip op voorsprong

Cercle Brugge bleef overeind in de intense openingsfase en sloeg kort daarna zelf toe. Nohim Chibani hield Steeve Ngoura vast in het strafschopgebied, waarna de scheidsrechter naar de stip wees. Ngoura nam zijn verantwoordelijkheid en stuurde Hervé Koffi de verkeerde kant uit: 0-1 na 24 minuten.

🟥 | Dante Vanzeir krijgt rood na deze tackle tegen zijn ex-club. 😵👀 https://t.co/JqIe3oPaWq



— DAZN België (@DAZN_BENL) October 25, 2026

Union probeerde de reactie op gang te trekken met enkele gevaarlijke voorzetten, maar Coucke bleef overeind. De doelman redde eerst op Raul Florucz, die na de rebound vergeefs om een strafschop vroeg, en vervolgens ook op een harde poging van Chibani. Cercle trok zo met een verrassende maar verdiende 0-1-voorsprong de kleedkamer in.

Wie na de pauze te laat op zijn stoel zat, miste meteen het volgende Brugse doelpunt. Ex-Union-speler Dante Vanzeir bracht een vrije trap voor doel, waarna Massiré Sylla de bal ongelukkig in eigen doel werkte. Nauwelijks twee minuten na de hervatting stond het 0-2.

Florucz geeft Union opnieuw geloof

De reactie van de thuisploeg liet niet lang op zich wachten. Raul Florucz kreeg te veel ruimte net buiten de zestien en haalde uit. Zijn schot leek niet onhoudbaar, maar Coucke kon de 1-2 niet verhinderen.

Dat doelpunt zorgde voor een ware stormloop van Union. Sylla en Florucz brachten Coucke opnieuw in moeilijkheden, terwijl de thuisploeg steeds meer risico nam. Cercle kreeg daardoor ruimte in de omschakeling en Ngoura had de 1-3 aan de voet, maar hij faalde oog in oog met Koffi.

Die misser bleek een kantelpunt. Amper een minuut later viel de gelijkmaker aan de overkant. Sylla profiteerde aan de eerste paal van een afgeweken inworp en werkte ditmaal wel in het juiste doel af: 2-2 na 62 minuten.

Rode kaart en bizarre own goal breken Cercle

Voor Cercle werd de slotfase vervolgens bijzonder zwaar. Dante Vanzeir kreeg rood na een onbesuisde tackle op Denzel De Roeve, waardoor de bezoekers met tien verder moesten. Niet veel later volgde ook nog een bijzonder pijnlijke own goal van Emmanuel Kakou.

De verdediger wilde een poging van Sylla wegwerken, maar ramde de bal met een harde volley in zijn eigen doel. Union stond na 74 minuten voor het eerst op voorsprong: 3-2.

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Cercle had geen antwoord meer in huis. Mofokeng maakte er vijf minuten later 4-2 van met een kopbal na een fraaie lob over Coucke. David Hubert greep het slot van de wedstrijd aan om Adem Zorgane en Ross Sykes, die bij zijn terugkeer de aanvoerdersband droeg, speelminuten te gunnen.

Kevin Rodriguez, eveneens terug in de selectie, legde in de toegevoegde tijd de eindstand vast op 5-2. Nikky Havenaar leek zelfs nog een zesde Union-treffer te maken, maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel van Sykes, die Coucke hinderde.

Union toonde kwetsbaarheid in de eerste helft, maar liet na rust zijn offensieve kwaliteiten spreken. Dankzij de zege nadert de ploeg van Hubert tot op twee punten van AA Gent en tot op één punt van Club Brugge. Cercle Brugge blijft ondertussen wachten op zijn eerste driepunter in de competitie.