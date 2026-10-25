Divock Origi duikt op bij Genk-Standard en vertelt over zijn wel heel grote carrièreswitch

Opvallende gast voor de aftrap van Genk-Standard: Divock Origi was aanwezig in de Cegeka Arena, samen met zijn vader. De voormalige Rode Duivel geniet sinds zijn afscheid als profvoetballer van een nieuw hoofdstuk in zijn leven. In Genk kwam hij ook terug op zijn carrière en de plannen die hij buiten het voetbal heeft.

Origi kondigde in juni zijn afscheid als profvoetballer aan, na een laatste moeilijke periode bij AC Milan. Inmiddels kijkt hij met trots terug op zijn loopbaan, waarin hij onder meer de Champions League en de Premier League won met Liverpool.

“Ik geniet van het leven na het voetbal”, vertelde hij. “Ik heb alles gegeven toen ik speelde en nu geniet ik van andere kanten in het leven en andere pleziertjes.”

Origi heeft nog altijd een bijzondere band met Genk

Zijn aanwezigheid bij Genk-Standard was niet toevallig. Zijn vader, Mike Okoth Origi, speelde bij KRC Genk en Divock heeft daardoor al sinds zijn kindertijd een band met de club.

“Ik was drie jaar toen mijn papa kampioen werd. Ik was ook in de kleedkamer. Ik ken de mensen hier ook”, vertelde hij. Toch bleef een debuut voor het eerste elftal van Genk uit.

Dat zorgt voor gemengde gevoelens. “Het is een dubbel gevoel”, gaf Origi toe. Hij kreeg later wel de kans om met Liverpool in de Champions League naar België terug te keren. Bovendien speelde hij zijn eerste interland met de Rode Duivels op diezelfde plek.

“Ik heb hier met Liverpool de Champions League kunnen spelen. Ik heb dus iets van vroeger. En ik heb ook mijn eerste wedstrijd met de nationale ploeg hier gespeeld. Ik heb een beetje kunnen proeven.”

Nieuwe plannen na carrière bij Liverpool en AC Milan

Origi kijkt intussen verder dan het voetbal. Zo was hij aanwezig op Fashion Week en wil hij zijn interesse in mode verder ontwikkelen. “Het is een passie. Ik probeer nu ook een nieuwe basis te leggen”, vertelde hij.

Daarnaast werkt hij samen met enkele motorscholen en met Harvard aan nieuwe initiatieven. Het voetbal blijft wel een deel van zijn leven: hij volgde de Rode Duivels en werd in Los Angeles uitgenodigd om hen aan het werk te zien.

De aanvaller speelde tijdens zijn carrière onder meer voor Lille, Liverpool, AC Milan en Nottingham Forest. Vooral bij Liverpool groeide hij uit tot een publiekslieveling dankzij zijn belangrijke doelpunten op weg naar de Champions League-winst in 2019.