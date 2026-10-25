Enorm vertrouwen in Kompany: Bayern denkt alweer aan volgende stap

Vincent Kompany ligt momenteel in het ziekenhuis, maar bij Bayern München bestaat er sportief alvast geen enkele twijfel over zijn toekomst. Uli Hoeneß heeft in een uitgebreid interview laten verstaan dat hij de samenwerking met de Belgische trainer zelfs nu al opnieuw zou willen verlengen.

De erevoorzitter van Bayern sprak met WELT am Sonntag over de toekomst van de Duitse recordkampioen en was bijzonder lovend over Kompany. De uitspraken over een nieuwe contractverlenging werden gedaan vóór de trainer vrijdag onwel werd en naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

Hoeneß zou niet twijfelen

“Ik kan me momenteel geen betere trainer voorstellen”, verklaarde Hoeneß. Hij vertelde bovendien dat hij Kompany onlangs persoonlijk had gezegd dat Bayern zijn contract eigenlijk nu al opnieuw zou moeten verlengen. De Belg ligt nochtans nog tot medio 2029 vast in München.

Hoeneß gaat zelfs nog een stap verder. Mocht Kompany zelf morgen aankloppen om langer te blijven, dan zou hij daar persoonlijk meteen mee instemmen. Dat is opvallend, want Bayern verlengde het contract van de voormalige Rode Duivel pas in oktober 2025. Zijn oorspronkelijke overeenkomst liep tot 2027, maar werd toen opengebroken tot 30 juni 2029.

Bayern ziet toekomst met Kompany

De woorden van Hoeneß onderstrepen hoeveel krediet Kompany in München heeft opgebouwd. Sinds zijn komst van Burnley in de zomer van 2024 wist hij de clubleiding te overtuigen met zijn manier van werken en het voetbal van zijn ploeg. Dat Bayern nauwelijks een jaar na zijn vorige verlenging alweer openlijk over een nóg langer verblijf praat, zegt veel over zijn status binnen de club.

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De sportieve toekomst is momenteel echter van ondergeschikt belang. Na zijn medische incident blijft Kompany onder behandeling. Hoeneß gaf aan aanvankelijk erg geschrokken te zijn en benadrukte dat de coach alle tijd krijgt die nodig is voor zijn herstel. Pas daarna zal voetbal opnieuw aan de orde zijn, al is inmiddels wel duidelijk dat Bayern hem ook op langere termijn graag aan boord houdt.