Genk wint, maar Thorup blijft hangen bij wat er níét gebeurde

KRC Genk heeft zondagnamiddag met 2-1 gewonnen van Standard. De Limburgers blijven daarmee de beste ploeg in eigen huis in de Jupiler Pro League, de balans staat op 13 op 15. Na afloop toonde coach Jess Thorup zich tevreden.

"Het was leuk om te zien dat het stadion bijna was uitverkocht", opende de trainer. "Ik vond dat er een leuke sfeer hing in het stadion. Voor ons was het een verdiende overwinning. Voetbal draait maar om één ding en dat is winnen, en dat is ons gelukt vandaag."

"We zitten nu aan drie zeges op rij, daar kan ik heel blij mij zijn en dat geeft ons vertrouwen een boost", gaat de Deen verder. Hij beseft ook dat er nog wel zaken zijn die beter moeten.

"We stonden 1-0 voor en speelden met 11 tegen 10. Iedereen dacht dat het gemakkelijk zou worden voor ons, maar wij wisten dat het nog moeilijk ging blijven tot we een tweede zouden maken. Dat gebeurde niet, ook al kregen we kansen genoeg. Uiteindelijk kregen we dan nog zelf een tegengoal."

Thorup blikt tevreden terug

Nadat Andi Zeqiri gelijk had gemaakt tegen zijn ex-club, was het invaller Aaron Bibout die de eindstand vastlegde. Met een opportunistische ingreep maakte hij er 2-1 van, een klein kwartier voor het einde van de partij.

"Ik was wel heel blij met de mentaliteit die de spelers toonden na de 1-1. Ze bleven er vol voor gaan en lieten hun hoofd niet hangen. Nog positieve zaken waren bijvoorbeeld de invalbeurt van Aaron Bibout die scoorde, en de redding van Brughmans op het einde."



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Thorup wil nu vooral zien dat zijn ploeg efficiënter wordt. "Het enige teleurstellende is dat we geen derde en vierde doelpunt scoorden. Maar uiteindelijk mogen we blij zijn. Ik weet ook wat dit betekent voor de supporters", besluit de Genk-coach.