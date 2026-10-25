Italiaanse ex-trainer rekent af met groot misverstand rond De Bruyne

Kevin De Bruyne blijft een belangrijk gespreksonderwerp in Italië. De Rode Duivel moet bij Napoli omgaan met een bijzonder drukke kalender en trainer Massimiliano Allegri zoekt naar de beste manier om hem in te zetten. Volgens Andrea Stramaccioni, voormalig trainer van Inter, bestaat er echter een groot misverstand over de fysieke mogelijkheden van de Belgische middenvelder.

In een uitgebreid interview met de Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport kreeg Stramaccioni de vraag of De Bruyne en Scott McTominay het zware wedstrijdschema van Napoli wel aankunnen. De voormalige trainer, tegenwoordig analist bij DAZN, twijfelde geen seconde. Volgens hem zijn beide spelers voldoende ervaren om met de opeenvolging van wedstrijden om te gaan.

Stramaccioni spreekt duidelijke taal over De Bruyne

"Rond De Bruyne bestaat er een misverstand over zijn fysieke toestand. Hij heeft een motor waarmee hij alle wedstrijden kan spelen, zelfs wanneer die kort op elkaar volgen", verklaarde Stramaccioni. De Italiaan is ervan overtuigd dat de 35-jarige Rode Duivel fysiek nog altijd in staat is om een bijzonder druk programma af te werken.

Wel maakt Stramaccioni een belangrijk onderscheid tussen het aantal wedstrijden dat De Bruyne kan spelen en de intensiteit die hij gedurende negentig minuten kan volhouden. "Het enige punt is dat zijn intensiteit mogelijk afneemt naarmate de wedstrijd vordert", verduidelijkte hij. Dat hoeft volgens de analist echter geen reden te zijn om de Belg wedstrijden te laten missen.

Speeltijd is volgens Stramaccioni een tactische keuze

De voormalige Inter-coach trekt dan ook een duidelijke conclusie over de beslissingen van Allegri. "Of hij speelt of niet, is uitsluitend een tactische keuze", benadrukte Stramaccioni. Daarmee spreekt hij de opvatting tegen dat de fysieke mogelijkheden van De Bruyne automatisch bepalend moeten zijn voor zijn basisplaats. Allegri experimenteerde de voorbije periode bovendien met een meer teruggetrokken rol voor de Belg, die ook vlak voor de verdediging kan worden uitgespeeld.

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Stramaccioni ziet voor De Bruyne een belangrijke rol weggelegd in het aanvalsspel van Napoli. Vooral zijn samenwerking met Stanislav Lobotka wordt volgens hem bepalend in wedstrijden tegen sterke tegenstanders. De Italiaan verwacht dat ploegen zoals AS Roma zullen proberen om beide middenvelders onder druk te zetten en hun invloed op de opbouw te beperken. Voor Stramaccioni staat alvast vast dat Napoli zich over de fysieke belastbaarheid van De Bruyne niet al te veel zorgen hoeft te maken.