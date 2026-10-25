Ivan Leko niet helemaal tevreden ondanks nieuwe zege van Club Brugge: "Die dingen moeten we uitpraten"

Club Brugge boekte tegen STVV zijn vijfde competitiezege op rij, maar van een zorgeloze namiddag op Jan Breydel was geen sprake. Blauw-zwart speelde geen grootse wedstrijd en zag de bezoekers in de tweede helft terug in de wedstrijd komen. Vooral de late tegentreffer zat trainer Ivan Leko dwars.

Winnen zonder goed te spelen: het is een kwaliteit die Club Brugge de laatste weken steeds vaker toont. Tegen STVV was het opnieuw raak. Ondanks een matige prestatie hield blauw-zwart de drie punten thuis en zich na een knappe 15 op 15 voorlopig leider noemen.

Toch werd het nog even bibberen op Jan Breydel in de tweede helft. Na een VAR-ingreep kreeg STVV een strafschop nadat de ingevallen Diakhon de bal tegen zijn arm had gekregen bij een voorzet van Hata. Sebaoui bleef koelbloedig en trapte de penalty feilloos in de hoek: 2-1.

Nicolo Tresoldi leek de Brugse supporters vervolgens definitief gerust te stellen door zijn hattrick compleet te maken met de 3-1. Toch was de wedstrijd nog niet helemaal gespeeld. Halfweg de blessuretijd scoorde Taniguchi opnieuw voor STVV, waardoor het in de slotfase alsnog spannend werd.

Twee spelers die sliepen

Ivan Leko was na afloop uiteraard tevreden met de overwinning, maar de late tegentreffer bleef hem duidelijk dwarszitten. Vooral de manier waarop Club het doelpunt slikte, kon de Kroatische trainer maar moeilijk accepteren.

"Het tweede doelpunt werd gescoord op een stilstaande fase. In minuut 92 hadden we twee spelers die sliepen. Die dingen moeten we uitpraten", klinkt het kritisch.



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De trainer beseft dat zo'n tegentreffer een wedstrijd helemaal kan doen kantelen. "Met 3-1 is het misschien oké, maar als het 1-0 of 2-1 was geweest, dan zou je erg boos zijn. Dus ik ben blij met de overwinning, maar zulke zaken moeten beter."

“We winnen omdat we beter zijn”

Ondanks de schoonheidsfoutjes overheerst bij Leko het positieve gevoel over de voorbije maanden. Club Brugge boekte een nieuwe overwinning en zette zijn sterke reeks in de competitie verder.

"Ik ben heel blij. Het is een geweldige start. We hebben twee goede maanden achter de rug in de competitie. We spelen goed voetbal, ook tegen betere tegenstanders, ondanks dat we toch enkele nieuwe spelers in de kern hebben", aldus Leko.