Reactie Niet alleen in de JPL of CL: Tresoldi steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken na knalprestatie

Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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Niet alleen in de JPL of CL: Tresoldi steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken na knalprestatie
Foto: © photonews
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Nicolo Tresoldi beleeft gouden weken bij Club Brugge. De Duitse spits was tegen STVV opnieuw goed voor een hattrick en hielp blauw-zwart zo aan een 3-2-overwinning. Met zeven doelpunten in negen competitiewedstrijden deelt hij de koppositie in de topschuttersstand. Maar Tresoldi wil meer.

Met zijn drie doelpunten tegen STVV was Tresoldi opnieuw de grote man bij Club Brugge. De spits werd uitgeroepen tot Man van de Match en mocht de wedstrijdbal mee naar huis nemen. Het was niet de eerste keer dat hij met dat aandenken huiswaarts trok. Ook na zijn sterke prestatie tegen Inter nam hij de wedstrijdbal mee naar huis.

De Duitse aanvaller zit duidelijk in een uitstekende periode. Met zeven doelpunten in negen wedstrijden deelt hij de eerste plaats op de topschutterslijst met Westerlo-spits Norman Bassette. Ook in de Champions League en bij de Duitse U21-ploeg laat Tresoldi zich gelden als doelpuntenmaker.

“Ik wil aan de top eindigen”

Op de vraag waar hij uiteindelijk wil eindigen, hoefde Tresoldi niet lang na te denken. "Aan de top", antwoordde hij resoluut na zijn drie doelpunten.

De spits is dus ambitieus en wil niet alleen bij Club Brugge blijven scoren. "Ik wil overal doelpunten maken en topschutter zijn. Ik denk dat ik momenteel ook topschutter ben in de Jupiler Pro League, samen met een andere speler, Norman Bassette. In de Champions League ben ik ook een van de topscorers en bij de Duitse U21 ben ik eveneens de topschutter."

Nog ruimte voor verbetering

Toch wil de jonge aanvaller niet op zijn lauweren rusten. Ondanks zijn indrukwekkende cijfers vindt hij dat er nog ruimte is voor verbetering.

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"Ik denk dat ik het goed doe, maar ik heb nog veel werk om een betere speler te worden. Ik ben nog niet honderd procent tevreden over dit seizoen. Ik denk dat ik nog meer kan doen en nog meer doelpunten kan maken. Vandaag ging het alvast behoorlijk goed", gaf Tresoldi met de nodige glimlach toe.

Vorig seizoen kroonde de Duitser zich met 19 doelpunten tot topschutter in onze competitie. Kan Tresoldi dat aantal dit seizoen overtreffen?

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