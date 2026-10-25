Scorende Van Helden legt de druk meteen hoger bij Antwerp: "Staan nog niet waar we willen"

De opluchting was groot bij Antwerp na de 3-0-zege tegen Charleroi, maar Rein Van Helden wil niet dat de Great Old op zijn lauweren rust. De verdediger beseft dat de overwinning welgekomen was na vijf opeenvolgende nederlagen.

"Deze overwinning was broodnodig"

"Als je deze verliest, was het echt wel crisis geweest", beseft Van Helden. De opluchting was dan ook groot na de eerste overwinning in zes wedstrijden. Toch was de verdediger niet blind voor de werkpunten. "Het was een vrij goede prestatie, maar het moet nog beter." Antwerp gaf op het einde van beide helften nog kansen weg en mocht daarbij rekenen op een goede doelman en de nodige portie geluk.

Ook de druk op trainer Marvin Compper kwam ter sprake. "Als het resultaat wat minder is, wordt er snel naar de coach gekeken. Vandaag hebben we zijn plan heel goed uitgevoerd." De zege tegen Charleroi was volgens hem dan ook een belangrijke opsteker voor de trainer. Al is de druk daarmee niet verdwenen.

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"Volgende week is superbelangrijk"

"Die druk was er tegen Westerlo vorige week ook en zal er volgende week tegen Cercle Brugge opnieuw zijn. We staan nog altijd niet waar we willen zijn", benadrukt Van Helden. Antwerp moet volgens de verdediger dan ook snel een vervolg breien aan de overwinning. De komende wedstrijden bieden kansen om opnieuw aansluiting te vinden met de ploegen hoger in het klassement. "We hebben een gretige groep die wil jagen en naar boven wil kijken."

Ambitie blijft overeind

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Van Helden maakt duidelijk wat Antwerp de komende weken moet doen. "Volgende week is superbelangrijk, de week erna ook. Dan moeten we 6/6 of 9/9 pakken en krijgen we wat aansluiting met de rest." De verdediger gelooft dat de Great Old daarmee zijn seizoen nog een positieve wending kan geven. "Dan kunnen we nog een goed seizoen draaien." De zege tegen Charleroi was broodnodig, maar de bevestiging moet nu volgen.