Meer nieuws over Mathieu Epolo na zijn botsing

Johan Walckiers
Johan Walckiers, suiveur du Standard
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Meer nieuws over Mathieu Epolo na zijn botsing
Foto: © photonews

Matthieu Epolo heeft geen ernstige blessure opgelopen na zijn stevige botsing met Rafiu Durosinmi in de wedstrijd tussen Racing Genk en Standard. De doelman van de Rouches was even groggy, maar stelt het goed.

Standard kreeg zondag niet alleen een 2-1-nederlaag op het veld van Racing Genk te verwerken. In een bepalende fase van de wedstrijd verloor het ook doelman Matthieu Epolo met rood, na een ongelukkige en bijzonder stevige tussenkomst op Rafiu Durosinmi.

De jonge keeper bleef na het incident even liggen en zorgde daarmee voor ongerustheid bij de Luikse staf en supporters. Intussen klinkt er evenwel geruststellend nieuws: Epolo heeft geen zware blessure opgelopen.

Rode kaart na beslissend moment

De wedstrijd kantelde kort nadat Junya Ito Genk via een corner op voorsprong had gezet. Epolo kwam ver uit zijn doel om Durosinmi af te stoppen, hoewel die ingreep niet echt noodzakelijk leek. Buiten zijn strafschopgebied raakte de Congolese doelman de bal met de arm.

De scheidsrechter kon niet anders dan rood trekken. Standard moest zo verder met tien man, in een fase die zwaar doorwoog in de Limburgse overwinning.

Epolo even buiten bewustzijn

Bij zijn uitbraak dook Epolo haast met het hoofd vooruit. Daarbij kreeg hij de knie van de Nigeriaanse spits Durosinmi tegen het gezicht. De 21-jarige doelman bleef enkele ogenblikken buiten bewustzijn op het gras liggen, maar kon daarna opnieuw rechtstaan. Vervolgens kreeg hij zijn rode kaart te zien en verliet hij het veld.

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De botsing zag er pijnlijk uit en deed de medische staf van Standard zichtbaar schrikken. Epolo is dit seizoen nochtans een van de vaste zekerheden bij de Rouches geweest, ondanks zijn fout in Genk.

Geen lange afwezigheid verwacht

Volgens de informatie die ons bereikt, was Epolo na de zware klap vooral wat versuft. Hij maakt het intussen goed en hoeft normaal geen lange afwezigheid door een blessure te vrezen.

Een eventuele schorsing na zijn rode kaart kan hem wel nog een aantal wedstrijden aan de kant houden. Sportief gezien dreigt Standard zijn doelman dus mogelijk alsnog tijdelijk te moeten missen.

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