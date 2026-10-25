Nicky Hayen is weer vrij: wachten Belgische clubs tot november?

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Nicky Hayen is weer vrij: wachten Belgische clubs tot november?

Nicky Hayen zit opnieuw zonder club. Zijn Engelse avontuur bij Burnley draaide uit op een ontgoocheling, maar in België zal zijn reputatie daar niet meteen onder lijden. Met zijn successen bij Club Brugge op zak is hij opnieuw een naam om in de gaten te houden, zeker nu verschillende trainers onder druk staan.

Hayen hield het amper veertien wedstrijden vol bij Burnley. Met slechts twee overwinningen en gemiddeld 0,8 punten per wedstrijd bleven de resultaten onder de verwachtingen. De 4-1-nederlaag tegen Lincoln City werd hem fataal. Een stevige tegenvaller, al weten ze in België nog goed wat hij bij Club Brugge verwezenlijkte.

Zijn palmares blijft een troef op de Belgische markt

De vraag is vooral of Hayen meteen opnieuw aan de slag wil en welke Belgische club hem een nieuwe kans kan bieden. Verschillende ploegen onderaan in de Jupiler Pro League voelen de hete adem van de concurrentie. Toch is het niet ondenkbaar dat ze nog even de kat uit de boom kijken.

De interlandperiode in november lijkt voor clubs die twijfelen over hun trainer een logisch moment om de balans op te maken. Tot dan krijgen coaches mogelijk nog de kans om het tij te keren. Blijven de resultaten uit, dan kan de situatie snel veranderen. En een beschikbare trainer met het palmares van Hayen is dan een interessante optie.

November kan een kantelpunt worden voor trainers onder druk

Voorlopig is er geen sprake van een concrete Belgische bestemming voor de voormalige coach van Club Brugge. Maar hoe langer de sportieve problemen bij bepaalde clubs aanhouden, hoe nadrukkelijker zijn naam op tafel kan komen te liggen. Hayen hoeft zich in België alvast niet opnieuw uit te vinden.

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Het wordt dus uitkijken of een club de knoop al voor november doorhakt, of dat de trainerskwesties pas tijdens de interlandbreak echt op scherp worden gesteld. 

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