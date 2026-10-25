Nieuwe domper voor Rode Duivel: AC Milan krijgt slecht nieuws over Diego Moreira

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe domper voor Rode Duivel: AC Milan krijgt slecht nieuws over Diego Moreira
Foto: © photonews

Diego Moreira heeft een vervelende tegenvaller te verwerken gekregen bij AC Milan. De 22-jarige Rode Duivel kampt met fysieke problemen en moet de competitiewedstrijd tegen Udinese aan zich voorbij laten gaan. Het is opnieuw slecht nieuws voor de Italiaanse topclub, die steeds meer belangrijke spelers ziet uitvallen.

Volgens Sky Sport Italia heeft Moreira last van overbelasting aan de hamstrings van zijn linkerbovenbeen. De Belgische flankspeler behoort daardoor niet tot de selectie voor de uitwedstrijd van zondagavond. Een exacte terugkeerdatum is voorlopig niet bekend, al wordt zijn fysieke toestand de komende dagen verder opgevolgd.

Blessureproblemen stapelen zich op bij AC Milan

Moreira is lang niet de enige speler die trainer Rúben Amorim moet missen. Ook Adrien Rabiot en Mario Gila zijn niet beschikbaar voor de verplaatsing naar Udinese. Rabiot heeft last van zijn rechterkuit, terwijl Gila kampt met een ontsteking aan de linkerenkel. Het drietal komt boven op een blessurelijst waarop onder anderen Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze en Alexis Saelemaekers al staan.

De timing is bijzonder ongelukkig voor AC Milan. De Rossoneri verloren donderdag nog met zware 3-0-cijfers op het veld van Bournemouth in de Europa League. Moreira stond tijdens die Europese wedstrijd in de basis, maar moet nu noodgedwongen toekijken. Amorim zal zijn ploeg opnieuw moeten aanpassen om de afwezigheden op te vangen.

Ook belangrijke derby komt in gevaar

De Italiaanse topclub staat bovendien voor een bijzonder drukke periode. Na de wedstrijd tegen Udinese volgt woensdag een thuiswedstrijd tegen Bologna. Drie dagen later wacht de belangrijke stadsderby tegen Inter. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport hoopt Milan de drie nieuwe geblesseerden tegen die derby opnieuw beschikbaar te hebben, maar is dat allesbehalve zeker.


Voor Moreira betekent het een vervelende onderbreking van zijn eerste seizoen bij AC Milan. De voormalige jeugdspeler van Standard maakte afgelopen zomer de overstap van RC Strasbourg naar de Italiaanse topclub, waar hij een contract tot 2031 ondertekende. De Belgische international zal nu moeten afwachten wanneer hij opnieuw voluit kan trainen en zijn plaats in de ploeg kan opeisen.

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