Pfaff leeft mee en richt zich rechtstreeks tot Vincent Kompany

De ziekenhuisopname van Vincent Kompany zorgt ook in België voor heel wat bezorgdheid. Nadat bekend raakte dat de trainer van Bayern München medisch wordt opgevolgd, heeft Jean-Marie Pfaff via Facebook een persoonlijke boodschap gedeeld voor zijn landgenoot.

De voormalige doelman van Bayern en de Rode Duivels wenst Kompany vooral veel kracht en een spoedig herstel toe. Pfaff benadrukt daarbij dat voetbal op zulke momenten volledig naar de achtergrond verdwijnt.

“Vanuit het diepste van mijn hart wens ik jou heel veel beterschap en een spoedig herstel toe”, schrijft Pfaff. Hij wijst erop dat het leven soms vraagt om even stil te staan en opnieuw krachten te verzamelen.

Pfaff heeft ook veel lof voor de persoon Kompany. “Je bent niet alleen een groot voetballer en een fantastische trainer, maar bovenal een mens die met zijn passie, karakter en doorzettingsvermogen velen inspireert.”

Pfaff hoopt op volledig herstel

De 72-jarige ex-doelman roept Kompany vooral op om niets te overhaasten. “Neem de tijd die je nodig hebt om weer helemaal de oude te worden. Gezondheid komt altijd op de eerste plaats.”

Lees ook... 📷 Knap: supporters Anderlecht steken Vincent Kompany hart onder de riem›

Pfaff besluit zijn boodschap met steun voor zowel Kompany als zijn familie. Hij wenst hen veel kracht, hoop en positieve energie toe en hoopt dat de Bayern-coach binnenkort volledig kan herstellen. “Van harte veel beterschap, Vincent, en vooral een spoedig en volledig herstel.”