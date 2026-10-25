Romelu Lukaku krijgt vlak voor topmatch pijnlijke boodschap

Romelu Lukaku ligt opnieuw onder vuur in Turkije. De Rode Duivel maakt zich met Fenerbahçe op voor de belangrijke derby tegen Galatasaray, maar volgens voormalig Turks international Servet Çetin is hij fysiek nog niet klaar om aan die wedstrijd te beginnen. De oud-verdediger spaarde de Belgische spits niet en stelde openlijk zijn fysieke paraatheid in vraag.

Fenerbahçe trekt maandagavond naar Galatasaray voor een bijzonder belangrijke wedstrijd in de Turkse titelstrijd. Trainer İsmail Kartal moet daarbij een keuze maken tussen Lukaku en Vedat Muriqi in de spits. Beide aanvallers hopen op een basisplaats, maar volgens Çetin zou die keuze bijzonder eenvoudig moeten zijn.

Harde woorden voor Lukaku

Tijdens een uitzending van A Spor, liet Çetin zich opvallend kritisch uit over de Rode Duivel. "Lukaku is een spits die ik bijzonder goed vind, maar volgens mij is hij nog niet klaar. Hij heeft nog altijd te veel kilo's. Daarom verwacht ik dat Muriqi zal spelen", verklaarde de voormalige Turkse international.

Het zijn opmerkelijke woorden over de 33-jarige Belg, die bij Fenerbahçe nog altijd op zoek is naar zijn beste vorm. Lukaku kreeg dit seizoen al verschillende kansen, maar wist zich voorlopig niet onmisbaar te maken. De concurrentie met Muriqi maakt zijn situatie er niet eenvoudiger op. Of de Rode Duivel maandag daadwerkelijk op de bank begint, valt nog af te wachten.

Grote druk op Fenerbahçe

Çetin beperkte zich niet tot de situatie van Lukaku. Volgens de voormalige verdediger staat vooral Fenerbahçe voor een bijzonder belangrijke wedstrijd. "Galatasaray zal met meer vertrouwen aan de derby beginnen, maar ik denk dat de spelers van Fenerbahçe zich beter zullen voorbereiden en de wedstrijd serieuzer zullen nemen", stelde hij.



De analist waarschuwde bovendien voor de gevolgen van een eventuele nederlaag. Volgens hem kan Galatasaray zich als viervoudig opeenvolgend landskampioen gemakkelijker een misstap veroorloven. Voor Fenerbahçe zouden de gevolgen veel zwaarder kunnen zijn. Lukaku weet dus wat hem te wachten staat als hij maandag zijn kans krijgt. De Rode Duivel kan de kritiek op zijn fysieke toestand alvast op het veld proberen te beantwoorden.