Slecht nieuws voor Loïs Openda? Lyon overweegt belangrijke winterbeslissing

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Slecht nieuws voor Loïs Openda? Lyon overweegt belangrijke winterbeslissing

Nu Loïs Openda en Pavel Sulc in de lappenmand liggen, blijven er voor Paulo Fonseca nog weinig opties over in de aanval. Olympique Lyon zou deze winter daarom op zoek kunnen gaan naar een extra spits.

De blessure van Loïs Openda begint stilaan door te wegen bij Olympique Lyon. Nu ook Pavel Sulc geblesseerd is, beschikt coach Paulo Fonseca nog maar over weinig mogelijkheden voorin. De Franse club zou tijdens de naderende wintermercato dan ook een nieuwe centrumspits kunnen aantrekken.

Fonseca spreekt met bestuur over versterking

De Portugese trainer bevestigde dat hij al met het clubbestuur heeft gesproken over een mogelijke offensieve versterking. Daarbij valt de naam van Endrick, de jonge Braziliaanse aanvaller van Real Madrid. Lyon zou hem op huurbasis willen binnenhalen.

Voor Openda kan dat na zijn terugkeer voor extra concurrentie zorgen. In afwachting moet Fonseca het doen met Himbert en Rodriguez als voornaamste opties in de aanval.

Openda en Sulc langdurig out

Openda liep na een duel tegen Lens een barstje in het kuitbeen op en staat minstens een maand aan de kant. Sulc is er nog langer niet bij: de middenvelder kampt met een meniscusblessure aan de rechterknie en zou ongeveer vier maanden moeten revalideren.

"Ik ben dat gewend. Vorig jaar was het hetzelfde verhaal. We moeten ons aanpassen en werken met de opties die we hebben. We hebben weinig geluk met onze aanvallers", vertelde Fonseca op zijn persconferentie.

Openda stond op twee goals voor Lyon

De Rode Duivel was net bezig zijn draai te vinden in Lyon, maar ziet zijn progressie nu afgeremd door die blessure. Openda maakte dit seizoen in vijf Ligue 1-duels één doelpunt en gaf één assist.

Ook in de Champions League was hij al trefzeker. In vier wedstrijden scoorde Openda eenmaal voor Olympique Lyon.

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