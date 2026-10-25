Spectaculaire Clásico: Mbappé slaat genadeloos toe en bezorgt Barcelona koude douche

Real Madrid heeft de Clásico tegen Barcelona met 1-2 gewonnen. De Catalanen knokten zich na een achterstand terug in de wedstrijd dankzij Raphinha, maar kregen in de slotfase alsnog het deksel op de neus. Kylian Mbappé bezorgde de Madrilenen met een late treffer de overwinning en dompelde Camp Nou in de ontgoocheling. José Mourinho vierde de beslissende goal ondertussen alsof hij zelf op het veld stond.

De Clásico begon meteen op hoog tempo. Barcelona zette hoog druk, maar Real Madrid vond als eerste de weg naar doel. Arda Güler liet zich al vroeg opmerken met enkele afstandsschoten, terwijl Anthony Gordon ook zijn kans waagde. Joan Garcia en Andriy Lunin moesten allebei aan het werk.

Het eerste echte spektakelstuk kwam van Kylian Mbappé. De Fransman schakelde op rechts een versnelling hoger en liet de Catalaanse defensie voelen dat er weinig ruimte mocht worden weggegeven. Aan de overkant probeerde Raphinha met een schot voor gevaar te zorgen, maar aanvankelijk ontbrak het hem aan precisie.

Na ruim veertig minuten viel de openingstreffer. Mbappé stond op de juiste plaats toen de bal na een ongelukkige tussenkomst van Gerard Martin tegen zijn bovenbeen belandde. Joan Garcia was kansloos: 0-1 voor Real Madrid.

Barcelona kreeg meteen de kans om te reageren. Lamine Yamal dook op aan de tweede paal, maar werkte een uitstekende mogelijkheid naast. Het had de gelijkmaker moeten zijn. Alsof dat nog niet genoeg was, ontsnapten de Catalanen even later aan een tweede tegentreffer toen Mbappé de paal trof. De Fransman stond daarbij wel buitenspel.

Real bleef doorduwen. Ook Diomande probeerde het nog met een stevige uithaal, die in het zijnet belandde. Barcelona mocht blij zijn dat het met slechts één doelpunt achterstand de rust haalde.





Raphinha brengt Camp Nou weer tot leven

Na de pauze kreeg Barcelona meteen een waarschuwing. Jude Bellingham en Mbappé trokken samen op richting doel, maar Bellingham twijfelde te lang en vergat de Fransman aan te spelen. Een uitgelezen kans op de 0-2 ging zo verloren.

Barcelona rook zijn kans en begon steeds meer druk te zetten. Lamine Yamal probeerde het op snelheid, terwijl Real Madrid zich meer en meer moest terugplooien. In de 61ste minuut volgde de beloning. Raphinha kreeg de bal aan de rand van het strafschopgebied en haalde meteen uit. Zijn schot zoefde voorbij Lunin: 1-1.

De Braziliaan bracht Camp Nou opnieuw tot leven. Barcelona ging op zoek naar meer en leek steeds beter in de wedstrijd te komen. Lunin hield Gerard Martin met een knappe reflex van de 2-1, waarna Yamal nog dichter bij de voorsprong kwam. Zijn heerlijke plaatsbal scheerde langs de paal. Real Madrid wankelde, maar bleef overeind.

Mbappé deelt alsnog de genadeslag uit

Met nog enkele minuten op de klok leek Barcelona het momentum helemaal naar zich toe te hebben getrokken. De ploeg van Hansi Flick bleef aandringen, maar kreeg daarvoor de rekening gepresenteerd.

In de 87ste minuut sloeg Mbappé opnieuw toe. Tchouaméni legde de bal klaar en de Franse superster volgde uitstekend om de 1-2 binnen te werken. Een relatief eenvoudige afwerking, maar wel eentje die de Catalaanse hoop een flinke knauw gaf.

José Mourinho vierde de treffer uitbundig langs de zijlijn. Barcelona probeerde in de slotminuten nog een slotoffensief op gang te trekken, maar de gelijkmaker bleef uit. Real Madrid hield stand en trok de Clásico met 1-2 over de streep. Voor de thuisploeg bleef vooral de frustratie over de gemiste kansen hangen. In een wedstrijd waarin het alle kanten uitging, bleek Mbappé uiteindelijk opnieuw de man die het verschil maakte.