Toby Alderweireld heel scherp: "Ze willen niet alles geven voor hun trainer"

Manchester United zit opnieuw in een diepe crisis. Na de pijnlijke nederlaag tegen Como in de Champions League ging het ook tegen Bournemouth helemaal mis. Senne Lammens ging bij een tegendoelpunt niet vrijuit en coach Michael Carrick lijkt stilaan zijn laatste krediet te hebben verspeeld. Toch ziet Toby Alderweireld het probleem niet in de eerste plaats bij de trainer.

De voormalige Rode Duivel analyseerde de nieuwe afgang van United bij de BBC en had vooral vragen bij de houding van de spelers. Volgens Alderweireld ontbrak het aan leiderschap en zag hij weinig tekenen dat de groep nog voluit achter haar coach staat.

"Ik zag dat ze niet bereid waren alles te geven voor hun trainer"

“Ik zag aan hun lichaamstaal dat ze niet bereid waren om alles te geven voor hun coach, de club en de fans om de situatie nog om te keren”, klonk het scherp. Alderweireld had de indruk dat de spelers er tijdens de wedstrijd maar wat bij stonden, terwijl Manchester United net een reactie nodig had na de Europese blamage.

Daarmee legt Alderweireld de verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de spelersgroep. Een trainerswissel alleen zal volgens hem niet volstaan om de problemen op Old Trafford op te lossen. “Het maakt niet uit welke coach ze hebben, het zal altijd hetzelfde verhaal blijven”, waarschuwde hij.

Heeft bestuur nog vertrouwen in Carrick?

Ook Carrick zal zich ondertussen weinig illusies maken. De trainer hoopte tegen Bournemouth een antwoord te krijgen van zijn ploeg, maar United stelde opnieuw zwaar teleur. De nederlaag zet zijn positie verder onder druk en de vraag dringt zich op of de clubleiding nog vertrouwen heeft in de huidige coach.

Voor Senne Lammens was het eveneens een moeilijke avond. De Belgische doelman kon niet voorkomen dat Bournemouth drie keer scoorde en kwam bij de treffer van Evanilson niet overtuigend voor de dag.



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Toch is het volgens Alderweireld vooral de collectieve houding die zorgen baart. Zolang de spelersgroep niet meer leiderschap en strijdlust toont, dreigt Manchester United in dezelfde vicieuze cirkel te blijven hangen, ongeacht wie er aan het roer staat.