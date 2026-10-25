Tresoldi doet het voor de ogen van topscouts: Club Brugge wrijft zich alweer in de handen

In Jan Breydel zaten er zaterdag enkele opvallende bezoekers op de tribune. Scouts van Chelsea en Manchester City waren aanwezig om Nicolò Tresoldi aan het werk te zien. En hoewel Club Brugge tegen STVV niet zijn beste wedstrijd speelde, zullen de Engelse topclubs met een bijzonder positief rapport naar huis trekken.

Blauw-zwart had voor de rust namelijk aan twee flitsen genoeg om twee keer toe te slaan. Telkens was het Tresoldi die de netten deed trillen, telkens na een versnelling van Carlos Forbs. Die speelde met zijn snelheid de verdediging uit verband speelde en bracht de spits in stelling. Tresoldi deed vervolgens wat van een echte afwerker verwacht wordt.

Begrijpelijk waarom Club hem niet wou laten vertrekken

De dubbele treffer onderstreept nog maar eens waarom de belangstelling voor de jonge spits blijft groeien. In de Champions League zit hij inmiddels aan vier doelpunten, in de Jupiler Pro League staat de teller op zeven, want in de tweede helft maakte hij zijn hattrick rond, alweer na een actie van Forbs. Tresoldi laat zich dus niet alleen op het Europese toneel zien, maar bevestigt ook week na week zijn waarde in eigen land.

Voor Chelsea en Manchester City was het dan ook een uitgelezen moment om hem van dichtbij te beoordelen. Beide clubs beschikken over de middelen om stevig door te duwen als ze overtuigd raken van zijn kwaliteiten. Dat ze speciaal voor Tresoldi naar Brugge afzakten, zegt alvast veel over de aandacht die hij in Engeland geniet.

Transferrecord gaat aan diggelen

Club Brugge weet ondertussen dat het goud in handen kan hebben. De 22-jarige spits blijft zijn marktwaarde opkrikken en elke sterke prestatie maakt het moeilijker om hem nog lang in Jan Breydel te houden. Een transfer komende zomer lijkt onvermijdbaar, zeker als hij zijn productiviteit ook in de Champions League blijft doortrekken.

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Het begint er dan ook sterk op te lijken dat Club Brugge opnieuw zijn transferrecord zal kunnen breken. Tresoldi heeft nog een lange weg af te leggen voor er sprake is van een concrete deal, maar de combinatie van zijn leeftijd, doelpunten en internationale belangstelling maakt hem bijzonder interessant. De scouts van Chelsea en Manchester City zullen na deze wedstrijd alvast genoeg hebben om over na te praten.