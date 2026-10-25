Wat speelde er écht bij Kompany? Spelers Bayern waren al weken bezorgd

De ziekenhuisopname van Vincent Kompany heeft Bayern München stevig opgeschrikt. De Belgische trainer zakte vrijdag in elkaar tijdens een training van de beloften. Nu blijkt dat de bezorgdheid binnen de Duitse topclub al veel langer leefde. Spelers en medewerkers maakten zich naar verluidt al weken zorgen over zijn gezondheid.

Volgens de Duitse krant Bild werd er binnen de kleedkamer regelmatig gesproken over de levensstijl van Kompany. De 40-jarige Belg zou te weinig slapen, nauwelijks nog zelf sporten, onregelmatig eten en bijzonder veel koffie drinken. Ook zijn enorme werkdruk baarde de spelers en medewerkers zorgen.

Kompany ging tot het uiterste

Kompany staat bekend als een bijzonder gedreven trainer die zich met vrijwel alles binnen de club wil bezighouden. Zo is hij nauw betrokken bij de uitbreiding van het trainingscomplex en de transferplanning. Bovendien zou hij regelmatig tot diep in de nacht achter zijn laptop zitten om wedstrijden te analyseren.

De voormalige Rode Duivel kampte de afgelopen week ook met een stevige virusinfectie, maar bleef zichzelf pushen. Na de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal gaf hij zelf al toe dat hij zijn grenzen had overschreden. "Als trainer wil je altijd alles doen. Ik heb een stevig virus opgelopen, maar heb niet naar mijn lichaam geluisterd. Uiteindelijk heeft mijn lichaam gezegd dat het genoeg was."

Bayern geeft Kompany alle tijd

Ook assistent-trainer Aaron Danks had eerder al aangegeven dat het bijzonder moeilijk is om Kompany voldoende rust te laten nemen. "Het is echt niet gemakkelijk om Vincent zover te krijgen dat hij rust neemt. Dat is een uitdaging, want jullie kennen hem als persoon", vertelde de Engelsman.

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Kompany verblijft voorlopig nog in het ziekenhuis, waar zijn toestand stabiel is. Bayern München wil absoluut geen risico's nemen en geeft zijn trainer alle tijd om te herstellen. Sportbestuurder Max Eberl maakte duidelijk dat zijn afwezigheid eerder weken dan dagen zal duren. Of de zware werkbelasting een rol heeft gespeeld bij zijn instorting, is medisch nog niet vastgesteld.