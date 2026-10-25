Zulte Waregem-coach Beale betaalt tickets persoonlijk terug aan fans na pijnlijke afgang, ook doelman snoeihard
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Zulte Waregem beleeft bijzonder moeilijke weken in de Jupiler Pro League. Essevee ging zaterdagavond met zware 3-0-cijfers onderuit op het veld van La Louvière en moest zo zijn vierde opeenvolgende competitienederlaag slikken. Trainer Michael Beale was na afloop bijzonder ontgoocheld en spaarde zijn spelers niet. Ook aanvoerder Laurent Lemoine nam geen blad voor de mond.
Doelman Gabriël was na afloop bijzonder streng voor zijn ploeg. “Het was gewoon niet goed genoeg”, gaf hij eerlijk toe. Dat de tegenstander zo gemakkelijk de ruimtes kon vinden, lag volgens hem “puur aan onszelf”.
De doelman was duidelijk over wat er nu moet gebeuren: “We moeten na deze wedstrijd allemaal eens in de spiegel kijken.” Volgens Gabriël lag het niet aan de teamtactiek alleen: “Deze nederlaag heeft niet te maken met teamtactiek of zo, het was ook individueel niet goed genoeg.”
Zulte Waregem beleeft bijzonder moeilijke weken in de Jupiler Pro League. Essevee ging zaterdagavond met zware 3-0-cijfers onderuit op het veld van La Louvière en moest zo zijn vierde opeenvolgende competitienederlaag slikken. Trainer Michael Beale was na afloop bijzonder ontgoocheld en spaarde zijn spelers niet. Ook aanvoerder Laurent Lemoine nam geen blad voor de mond.
"Er ging veel mis vanavond. We moeten beseffen dat er een lang en moeilijk seizoen aankomt. We moeten het zoveel beter doen dan vanavond", reageerde Beale tegenover Sporza. De Engelse trainer had vooral moeite met de manier waarop zijn ploeg de wedstrijd uit handen gaf. Zulte Waregem begon nochtans behoorlijk aan de partij, maar verloor naarmate de eerste helft vorderde steeds meer de controle.
Beale biedt excuses aan aan supporters
"We begonnen prima in de eerste 15-20 minuten, maar dan ging het momentum de andere richting uit. Er waren veel dingen waar ik niet blij van werd", vervolgde Beale. De thuisploeg profiteerde optimaal van de fouten bij Essevee. Nolan Gillot scoorde twee keer en Léandro Rousseau legde in de slotfase de zware 3-0-eindstand vast.
De trainer richtte zich vervolgens rechtstreeks tot de meegereisde supporters, die ondanks de gietende regen hun ploeg waren komen aanmoedigen. "Het spijt me voor de fans, die op deze afschuwelijke avond naar hier zijn gekomen. Dit is geen juiste reflectie van de club en van de spelers. Vanavond waren we niet goed genoeg", klonk het bijzonder schuldbewust.
Bij Het Nieuwsblad ging Beale zelfs nog een stap verder. "Ik betaal onze fans persoonlijk hun ticket terug. Dat heb ik hen al laten weten, want ik wil niet betaald worden voor een team dat zo’n prestatie neerzet."
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Ook aanvoerder Lemoine is bijzonder scherp
Ook Laurent Lemoine zat na afloop stevig verveeld met de prestatie van zijn ploeg. De aanvoerder vond dat de supporters veel meer verdienden. "Ze verdienen deze prestatie niet. Elke week zijn ze met zoveel. We hebben vandaag ons slechtst mogelijke gezicht getoond en als kapitein neem ik mijn verantwoordelijkheid", verklaarde de verdediger.
Veel tijd om de wonden te likken krijgt Zulte Waregem niet. Volgende week wacht immers een thuiswedstrijd tegen Club Brugge. Beale verwacht dan een duidelijke reactie van zijn spelers. "Het moet beter, want dit is niet hoe we eruit willen zien. Dit is een prestatie waar je nederig van wordt. Er zijn veel spelers die hun niveau moeten opkrikken, dat moet voor de fans." De boodschap van de Engelse trainer is duidelijk: na vier opeenvolgende competitienederlagen moet Essevee dringend een andere weg inslaan.
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