Zulte Waregem-coach Beale betaalt tickets persoonlijk terug aan fans na pijnlijke afgang, ook doelman snoeihard

Zulte Waregem beleeft bijzonder moeilijke weken in de Jupiler Pro League. Essevee ging zaterdagavond met zware 3-0-cijfers onderuit op het veld van La Louvière en moest zo zijn vierde opeenvolgende competitienederlaag slikken. Trainer Michael Beale was na afloop bijzonder ontgoocheld en spaarde zijn spelers niet. Ook aanvoerder Laurent Lemoine nam geen blad voor de mond.