UPDATE: Daan Heymans kent zijn schorsingsvoorstel
Foto: © photonews
Rood voor Dante Vanzeir? Logisch. Geel voor Léo Petrot? Vreemd, zeker als je de situatie vergelijkt met Daan Heymans en Genk. De verdediger van Anderlecht plantte zijn studs in de borstkas van jonge Tibe De Vlieger om een Gentse tegenaanval af te stoppen. Twee maten en twee gewichten? Het is precies die inconsequentie die de Belgische arbitrage al veel te lang wordt verweten.
Genk moet Heymans missen tegen KV Mechelen na rood tegen Standard
Racing Genk kan zaterdag op bezoek bij KV Mechelen geen beroep doen op Daan Heymans. De 27-jarige middenvelder werd zondag in de slotfase van de 2-1-zege tegen Standard uitgesloten na een charge op Adnane Abid. Het Bondsparket vorderde twee speeldagen schorsing, waarvan één effectief. Genk aanvaardde het voorstel, waardoor Heymans slechts één wedstrijd moet missen.
Een week later kan Heymans dus opnieuw aantreden in de topper op Union. Sinds zijn terugkeer in de basis was de middenvelder belangrijk voor Genk: hij scoorde tegen Kortrijk (3-0) en in de bekerwedstrijd tegen Virton (0-2). Tegen Standard bleef hij droog staan, maar zijn rode kaart kost hem nu wel de verplaatsing naar Mechelen.
Rood voor Dante Vanzeir? Logisch. Geel voor Léo Petrot? Vreemd, zeker als je de situatie vergelijkt met Daan Heymans en Genk. De verdediger van Anderlecht plantte zijn studs in de borstkas van jonge Tibe De Vlieger om een Gentse tegenaanval af te stoppen. Twee maten en twee gewichten? Het is precies die inconsequentie die de Belgische arbitrage al veel te lang wordt verweten.
Sporting Anderlecht is zondag zwaar onderuitgegaan op het veld van AA Gent: 4-0. Voor de Brusselaars had de rekening zelfs nog hoger kunnen oplopen. Want wat als scheidsrechter Erik Lambrechts Léo Petrot al na ruim twintig minuten van het veld had gestuurd voor zijn ongecontroleerde ingreep op Tibe De Vlieger?
De Anderlecht-verdediger raakte de jonge Buffalo-middenvelder met zijn studs op de borstkas, terwijl De Vlieger op zestig meter van het doel aan een Gentse omschakeling begon. Bij KAA Gent werd tevergeefs om tussenkomst van de VAR gevraagd.
Vanzeir wel rood, Petrot niet?
Opvallend, zeker omdat Dante Vanzeir diezelfde avond, enkele tientallen kilometers verderop, rood kreeg na een veel lagere tackle op Denzel De Roeve. Daar bestaat weinig discussie over: de Cercle-aanvaller verdiende zijn uitsluiting voor een gevaarlijke en ongecontroleerde ingreep met de voeten vooruit.
Alleen was zijn fout niet gevaarlijker dan die van Léo Petrot in Gent. Net die verschillende beoordeling van vergelijkbare fases blijft al jaren een terugkerend pijnpunt in het Belgische voetbal. En het is niet de enige rare fase dit weekend.
Lees ook... Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit›
Ook de fase met Daan Heymans roept vragen op
Daan Heymans ging met zijn studs op de knie van Adnane Abid staan. De Racing Genk-speler kreeg eerst geel, maar werd vervolgens door de VAR naar het scherm geroepen. Jasper Vergoote wijzigde daarop zijn beslissing.
Gezien de hoogte en het gevaar van de tackle lijkt die rode kaart verdedigbaar. Alleen: de voet van Léo Petrot kwam in Gent nog hoger terecht. De Anderlecht-verdediger kwam dus bijzonder goed weg, zoals we eerder ook al aangaven.
😵 | Le KAA Gent voulait voir une autre couleur, mais la VAR n’intervient pas. 🖥️❌ #GNTAND https://t.co/257Aa3IoIW— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 25, 2026
🟥 | Dante Vanzeir voit rouge après ce tacle contre son ancien club. 😵👀 https://t.co/xnQIrdfIVm— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 25, 2026
🟥 | Ook KRC Genk beëindigt de wedstrijd met tien. 🖥️🫣 #GNKSTA https://t.co/41vOkG1Rgu— DAZN België (@DAZN_BENL) October 25, 2026
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief